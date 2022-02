पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को लेकर बिहार में सरगर्मी बढ़ी हुई है. बीजेपी और जेडीयू के बीच यूपी में सीट बंटवारे (Seat Sharing between BJP and JDU in UP) पर सहमति नहीं बनने के बाद जेडीयू ने एकला चलो की राह अपनायी है. जेडीयू नेताओं के यूपी में शराबबंदी और नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के विकास मॉडल की बदौलत वोट मांगने की रणनीति पर बिहार में सहयोगी बीजेपी ने पलटवार किया है.

बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन है, लेकिन कई मुद्दों पर दोनों दल आमने-सामने हैं. उसमें जातीय जनगणना और शराबबंदी सबसे ऊपर है. इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता ने एक बार फिर नीतीश सरकार को आइना दिखाया है. प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि जो शराबबंदी बिहार में पूरी तरह फेल साबित हुई है, उसकी बदौलत जेडीयू नेता उत्तर प्रदेश में वोट की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली है.

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का जादू चल रहा है और इनके आगे कोई भी टिकने वाला नहीं है. यूपी में योगी के विकास मॉडल को दूसरे राज्य अपना रहे हैं, इसीलिए दूसरे राज्य का मॉडल वहां चलने वाला नहीं है.



गौरतलब है कि बिहार में साथ सरकार चलाने के बावजूद जेडीयू और बीजेपी के बीच दूसरे राज्यों में गठबंधन को लेकर सहमति नहीं बनी. खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जेडीयू अकेले चुनाव लड़ रही है. जेडीयू ने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं. जेडीयू नेता बिहार के शराबबंदी मॉडल को यूपी में भुनाने की तैयारी में है.

