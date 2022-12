जहानाबाद: बिहार में रफ्तार का कहर (havoc of speed in bihar) जारी है. ताजा मामला जहानाबाद काको काजिसराय का है. जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत (Man died in a road accident i) हो गई. वहीं एक युवक गंभीर रुप से घायल है. बताया जा रहा है कि साइकिल से घर लौटते समय अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान बौधु चौधरी के रुप में हुई है. वहीं घायल की पहचान उसके पुत्र राजेश कुमार के रुप में हुई है.

सड़क हादसे में एक की मौत: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बौधु चौधरी और उसके पुत्र राजेश कुमार दोनों एक साथ साइकिल पर सवार होकर अपने घर लौट रहे थे. तभी किसी अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दिया. जिसमें दोनों घायल हो गए. जिसके बाद घटना की सूचना इनके परिजनों को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए काको पीएससी में भर्ती कराया. जहां डॉक्टर द्वारा बोधु चौधरी (55 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. डॉक्टर का कहना है कि घटनास्थल पर ही इस व्यक्ति की मौत हो गई थी. वहीं इस घटना में घायल बेटे का इलाज चल रहा है.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई. जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल जहानाबाद भेज दिया. मौत की वजह तेज रफ्तार बताया जा रहा है जिले में लगातार सड़क हादसों में लोगों की मौत हो रही है. फिर भी सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रही है.

"यह व्यक्ति अत्यंत गरीब है और मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था. इसीलिए जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग की है. जिससे इसके परिवार का भऱण पोषण हो."- महेश प्रसाद, मुखिया

