जहानाबाद: बिहार के जहानाबाद में मोटरसाइकिल और ऑटो की भिड़ंत (motorcycle and auto collide in jehanabad) हो गयी. जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल (Youth injured in accident in Jehanabad) हो गया. इसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. मृतक की पहचान कौशिक कुमार के रूप में हुई है. घटना काको थाना क्षेत्र की है.

मृतक कौशिक कुमार की मौत की सूचना से घर में कोहराम मच गया. पटना से शव लाने के बाद आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और सड़क पर बांस बल्ली लगा दिया. इस दौरान ग्रामीण मुआवजे की मांग पर अड़े रहे. वहीं, घंटो सड़क जाम होने से दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गयी. जिससे दो घंटे सड़क जाम रहा. इसकी सूचना मिलने पर पहुंची काको थाने और भेलावर ओपी की पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को समझाया.

वहीं, घटनास्थल पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने परिवार को आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा जो भी नियमानुसार होगा, उतना मुआवजा दिया जाएगा. उसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने जाम को हटाया. वहीं, पुलिस का कहना है कि ऑटो चालक और उसके मालिक पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना को अंजाम देने वाले चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

