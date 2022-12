जहानाबादः बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद शराब की तस्करी (Liquor Smuggling In Jehanabad) धड़ल्ले से हो रही है. वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग लगातार इस पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है. इसी कड़ी में जहानाबाद उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 49 लोगों को गिरफ्तार किया (Liquor Smugglers Arrested In Jehanabad) है. इस दौरान भारी मात्रा में निर्मित और अर्द्धनिर्मित शराब पकड़ी गई.

"शराब कारोबारी और तस्करों के खिलाफ जिले में विशेष अभियान चलाया गया. इस दौरान 49 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार होने वालों में शराब कारोबारी एवं शराबी शामिल हैं."-नित्यानंद प्रसाद, उत्पाद अधीक्षक

महिला शराब तस्करों की लगातार हो रही गिरफ्तारीः जहानाबाद उत्पाद अधीक्षक नित्यानंद प्रसाद (Jehanabad Excise Superintendent Nityanand Prasad) ने बताया कि उत्पाद विभाग की टीम की ओर से शराब कारोबारी एवं शराबियों के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के दौरान 6 महिला शराब कारोबारी और 43 शराबी को गिरफ्तार किया गया है. अभियान के दौरान 23 लीटर देसी शराब बरामद किया गया और 1400 लीटर अर्द्धनिर्मित शराब को नष्ट किया गया है.

गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाईः उत्पाद अधीक्षक ने कहा कि गुप्त सूचना मिली की विभिन्न जगह शराब कारोबारी शराब बेचने का काम कर रहे हैं. उसी के आधार पर छापामारी किया गया. इन लोगों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि जिले में हर हाल में उत्पाद अधिनियम कानून को लागू कराया जाएगा, जो लोग भी शराब कारोबार करेंगे या शराब पिएंगे उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

