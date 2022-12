जमुई: बिहार के जमुई में सड़क हादसा हुआ है. सड़क हादसे में युवक की मौत (young man died in Jamui road accident) हो गई है. जबकि एक अन्य युवक गंभीर रुप से घायल है. घटना जमुई-सिकंदरा मुख्य मार्ग के लगमा नहर के पास का है. मृतक युवक की पहचान राजेंद्र महतो के 24 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार के रुप में हुई है. जबकि घायल की पहचान भोला ठाकुर के पुत्र छोटू ठाकुर के रुप में हुई है.

सड़क हादसे में युवक की मौत: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से सब्जी लेकर मौसेरी बहन की शादी में शामिल होने अपने गांव लोहरा जा रहा था. तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो (Scorpio and motorcycle collision in Jamui) ने लगमा नहर के पास युवक के मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर (Youth killed in Scorpio and motorcycle collision) मार दिया. टक्कर इतनी भीषण थी कि एक युवक की मौत मौके पर ही हो गई.

घायल को इलाज के लिए भेजा अस्पताल: सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल छोटू ठाकुर को स्थानीय लोगों की सहायता से इलाज के लिए निजी क्लीनिक में भर्ती करवाया गया है. बताया जा रहा है कि युवक की हालत बहुत नाजुक है. गौरतलब है कि बिहार में इन दिनों सड़क हादसों में बहुत तेजी देखी गई है. जिसके कारण रोजाना कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

