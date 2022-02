जमुई: बिहार के जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना के मोहनपुर पंचायत में सोमवार की रात अपराध की बड़ी घटना को (Crime In Jamui) अंजाम देने के लिए बाइक से पहुंचे हथियारबंद अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर जमकर (Criminal Beaten In Jamui) पिटाई की है. ग्रामीणों ने अपराधी की पिटाई के बाद पुलिस को घटना की सूचना दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपराधी को हिरासत में लेकर इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंची थी. जहां, अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार (Criminal Escape From Police Custody In Jamui) हो गया है.

बता दें कि, जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर पंचायत के मंगरार गांव में सोमवार देर रात बाइक से पहुंचे अपराधी डकैती की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे. इसी कड़ी में एक अपराधी को हथियार के साथ ग्रामीणों ने पकड़ लिया और डकैत के साथ मारपीट भी की है. मारपीट करने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए डकैत को हिरासत में ले लिया. वहीं, पुलिस डकैत का इलाज कराने के लिए रेफरल अस्पताल लक्ष्मीपुर ले गई. जहां से डकैत पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया.

वहीं, ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए डकैत की पहचान भी कर लिया गया है. पकड़े गए अपराधी की पहचान मांगरार गांव के बड़ीही टोला निवासी रंजीत शर्मा के रूप में की गई. पुलिस की हिरासत से डकैत के फरार होने के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. वहीं, ग्रामीणों को अपराधी के भागने की वजह से किसी अनहोनी का डर सता रहा है. ग्रामीणों ने बड़े पुलिस अधिकारियों से मामले में कार्रवाई की मांग की है.

