पटना/अररिया/जमुई: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) के इतने दिनों के बाद भी अवैध शराब की तस्करी (Alcohol Smuggling in Bihar) लगातार जारी है. शराब को लेकर इतने सख्त कानून के बावजूद बिहार में अवैध शराब के कारोबारियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है. अररिया, जमुई और दानापुर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त (liquor seized in Bihar) किया है. इसके साथ कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

फारबिसगंज अररिया एनएच 57 (Forbesganj Araria NH 57) ढोलबज्जा के समीप बिहार मद्यनिषेध टीम की पटना इकाई ने फारबिसगंज पुलिस के सहयोग से भारी मात्रा में शराब के साथ एक कंटेनर को जब्त किया है. मामले की पुष्टि करते हुए मद्यनिषेध टीम बिहार पटना इकाई के इंस्पेक्टर ने बताया कि यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है. वाहन का चालक मौके से फरार हो गया. जब्त कंटेनर से विभिन्न ब्रांडों के अंग्रेजी शराब बरामद किये गये.

इधर, जमुई में 90 लीटर देसी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है. उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ शराब तस्कर शराब की खेप झारखंड से लेकर जमुई शहर की ओर आ रहे हैं. सूचना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने शहर के बोधवन तालाब चौक स्थित जवाहर हाई स्कूल के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान एक ऑटो की जब जांच की जाने लगी तो तीन युवक भागने की कोशिश करने लगे. उत्पाद विभाग की टीम ने खदेड़कर तीनों को पकड़ा. ऑटो से 90 लीटर देसी शराब बरामद किया गया.

दूसरी ओर दानापुर में शाहपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए बाबूचक, हनुमान गंज, शिवाला से 45 लीटर देशी शराब के साथ 10 लोग लोगों को गिरफ्तार किया गया. शराब पीने के आरोप में 6 लोग गिरफ्तार किये गये. शाहपुर थानाध्यक्ष सफीर आलम ने बताया कि बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर थाने के हनुमानगंज, शिवाला, बाबू चक व बड़ी मुसहरी में छापेमारी कर 45 लीटर देसी शराब के साथ दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने बताया कि शराब पीने के आरोप में छह लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया.

