बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल के अंतर्गत मुरार थाना क्षेत्र के आमसारी गांव में 27 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत (Six people died due to Spurious Liquor in Buxar) हुई थी, अब धीरे धीरे उसका खुलासा होने लगा है. पुलिस कप्तान नीरज कुमार सिंह ने कहा कि 2 सेंटरों से डुमराव अनुमंडल के आमसारी गांव में केमिकल की सप्लाई हो रही थी. होम्योपैथ की दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल से ही जहरीली शराब बनाई गई थी, जिसने 6 लोगों की जान ले ली. वहीं, भाकपा माले विधायक अजित कुमार सिंह को परिजनों ने अपनी आप बीती सुनाई और पुलिस पर कई गम्भीर आरोप लगाए हैं.

एसपी नीरज कुमार सिंह ने बक्सर में हुए जहरीली शराब कांड को लेकर बताया कि बिहार की राजधानी पटना और उत्तर प्रदेश के शहर गाजीपुर से जहरीली शराब बनाने के लिए आमसरी गांव में केमिकल की सप्लाई की गई थी. यह वही केमिकल है जिसका प्रयोग होम्योपैथी की दवा बनाने में किया जाता है. शराब तस्कर इस कारोबार में जाली नोटों का इस्तेमाल करते थे.

''1 सप्ताह पहले 2 लाख 1 हजार के जाली नोटों के साथ पुलिस ने जिस तीन नोट तस्करों को गिरफ्तार किया है. उसके भी तार इससे जुड़े हुए हैं. जांच के बाद यह पता चला है कि आमसरी गांव के जिस मुन्ना सिंह के तालाब पर जहरीली शराब की पार्टी हुई थी, यह नोट उसे ही सप्लाई करते थे, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.''- नीरज कुमार सिंह, एसपी

वहीं, भाकपा माले विधायक अजीत कुमार सिंह (CPI ML MLA Ajit Kumar Singh) ने कहा कि पुलिस आंकड़ों का खेल खेल रही है, जबकि उस शराब पार्टी में 25 से 26 लोग शामिल थे. पुलिस 6 लोगों की मौत होने की जानकारी दे रही है, लेकिन जिस जिस परिवार के लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने धमकी देकर चुप करा दिया है. वह परिवार भी अब खुलकर सामने आने लगे हैं. मुरार थाना क्षेत्र के करूअज गांव में जिस रंजन कुमार उर्फ सोना की मौत को पुलिस बीमारी बता रही है. वह व्यक्ति भी उस शराब पार्टी में शामिल था और जिसके पोखरे पर पार्टी हुई है, उसका वह दोस्त भी था. उसकी भी मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है.

''मृतकों के परिजनों ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि घर की कुर्की करने और परिवार के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की धमकी देकर पुलिस इस मौत को बीमारी बताने के लिए दबाव बनाई हुई थी और हम लोग डर से चुप हो गए थे. ऐसे ना जाने कितने परिवार के लोग हैं, जो अब सामने आने लगे हैं. इस जहरीली शराब कांड में नई नई कहानियों का इजाद किया जा रहा है. जीवन रक्षक होम्योपैथ दवा को बदनाम किया जा रहा है. अधिकारियों को अपना रसायन विज्ञान ठीक करने की जरूरत है.''-अजित कुमार सिंह, भाकपा विधायक

