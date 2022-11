जमुई: बिहार के जमुई (Jamui of Bihar) में सेवानिवृत चौकीदार दो लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी को गिरफ्तार (Jamui fraud accused arrested) कर लिया है. टाउन थाने की पुलिस ने देवाचक गांव से 1 लाख 47 बरामद रुपए के साथ गिरफ्तार किया है. ठग देवाचक निवासी विनोद रविदास ने वृद्ध को अपना दादा बताकर उसके खाते में जमा दो लाख रुपये की निकासी कर ठगी कर लिया था।जमुई में एक बुजुर्ग चौकीदार (fraud with old man in jamui bank) ठगी का शिकार बन गया था. घटना 25 नवंबर की दोपहर कचहरी चौक स्थित एसबीआई शाखा की है. जिसमें रुपए जमा कराने बैंक पहुंचे वृद्ध चौकीदार से पोता बनकर एक व्यक्ति ने दो लाख रुपए ठग कर फरार हो गया. टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.

ये भी पढ़ें : बैंक में पोता बनकर से बुजुर्ग चौकीदार से दो लाख की ठगी, पुलिस की रही है जांच

रुपये निकाल लीजिए खाता हो जाएगा पेंडिंग : टाउन थाना क्षेत्र के मंझवे गांव निवासी व टाउन थाने के पूर्व चौकीदार ब्रह्मदेव पासवान अपनी पत्नी यशोदा देवी के साथ 25 नवंबर को रुपए जमा कराने एसबीआई बैंक पहुंचे. जहां पहले से मौजूद विनोद रविदास था. जिसने वृद्ध को रिश्ते में दादा बताकर उसे उसके खाते में एक लाख रुपय पेंडिंग रहने की बात बताते हुए कहा कि यदि इस रुपये को नहीं निकाला तो वह रुपए कभी नहीं निकलेगा.बस क्या था वृद्ध अपना पासबुक उस ठग को दे दिया. वह निकासी फार्म भरवाकर वृद्ध से दो लाख रुपये उसके खाते से निकलवा लिया.

शपथ पत्र बनाने का दिया झांसा : खाता से पैसा निकालवाने के बाद वृद्ध को जमुई कोर्ट की ओर ले गया. ठग विनोद रविदास ने उसे रुपये जमा कराने के लिए शपथ पत्र बनाने का झांसा देकर रुपये लेकर फरार हो गया. जब घंटों बीत जाने के बाद भी ठग नहीं लौटा तो वृद्ध को यकीन हो गया कि वह ठगी का शिकार हो गया. बुजुर्ग ने जमुई के टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था.

ये भी पढ़ें : जिस घर से डोली उठने वाली थी उस घर से उठी अर्थी, बहन की शादी से ठीक पहले भाई ने की आत्महत्या

"ठग की सारी गतिविधि बैंक के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. जिसके बाद टाउन थाने की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी पहचान कर उसे देवाचक गांव से गिरफ्तार कर लिया. वृद्ध से ठगी करने के आरोपी को रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है." -डॉ. राकेश कुमार, सदर एसडीपीओ