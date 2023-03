गोपालगंज में बिजली कर्मी की पिटाई

गोपालगंजः बिहार के गोपालगंज में बिजली कर्मी की पिटाई (Video of beating of electrician in Gopalganj) कर दी गई. इसका वीडियो भी सामने आया है. घटना जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार की है, जहां बिजली कनेक्शन ठीक करने लिए कर्मी गए थे. इसी दौरान उसकी लोगों ने पिटाई कर दी. इस पिटाई में बिजली विभाग के सुपरवाइजर व लाइनमैन जख्मी हो गए. पिटाई का वीडियो भी सामने आया है. फिलहाल इस घटना के बाद पीड़ित ने मीरगंज थाना में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

बिजली कनेक्शन ठीक करने गया थाः घटना रविवार की शाम की है. मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार की कर्मी बिजली कनेक्शन ठीक करने के लिए गया था. बिजली कर्मी की पहचान मोहित सोनी के रूप में हुई है, जो सुपरवाइजर का काम करता है. लाइनमैन के साथ ललन केशरी के घर बिजली कनेक्शन ठीक करने पहुंचे था. जहां उन्होंने बिजली चोरी पाई और इसका वीडियो बनाने लगा. वीडियो बनाने से नाराज उपभोक्ता व उनके परिजनों ने सुपरवाइजर व लाइनमैन की पिटाई कर दी. इस दौरान किसी ने इसका वीडियो बना लिया.

46 हजार रुपये व सोने का चेन छीनाः पीड़ित मोहित सोनी ने बताया कि वे लाइनमैन के साथ कनेक्शन ठीक करने गए थे, लेकिन वहां चोरी से कमर्शियल यूज किया जा रहा था, जिसका वीडियो बना रहे थे. इससे नाराज होकर सड़क पर दौड़ाकर पिटाई की गई. 46 हजार रुपये, सोने का चेन व स्मार्ट फोन छीन लिया गया. जिसके बाद पीड़ित ने मीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है. वीडियो में देखा जा जकता है कि किस तरह से कर्मी की पिटाई की जा रही है. दस की संख्या में लोग चारो ओर से घेर कर पिटाई कर रहे हैं.

"लाइनमैन के साथ कनेक्शन ठीक करने के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र के बड़ी बाजार गए थे. वहां पर बिजली चोरी की जा रही थी. सबूत के लिए वीडियो बनाने लगे तो लोगों ने पिटाई कर दी. इसकी सूचना मीरगंज थाने में दी गई है. हम पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग करते हैं. मेरा 46 हजार रुपए, सोने का चेन और मोबाइल छीन लिया गया है." - मोहित सोनी, पीड़ित