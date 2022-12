पटना: राजधानी पटना (crime in patna) में दबंगों ने टोल प्लाजा कर्मी की पिटाई (thrashing of toll plaza worker in patna) कर दी. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि वीडियो 28 नवंबर का है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करीब आधा दर्जन लोग टोलप्लाजा कर्मी को पीट रहे हैं. घटना पटना के NH-30 स्थित दीदारगंज टोल प्लाजा की है.

पटना में टोलप्लाजा कर्मी की पिटाई: घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर टोलप्लाजा कर्मी और बाहुबलियों के बीच कहासुनी हो गई. जिसके बाद बाहुबलियों ने उसकी पिटाई (Toll plaza worker thrashed in Patna) शुरू कर दी. वीडियो में देखा जा सकता है कि दबंग लोग टोलप्लाजा कर्मी को डंडे और कुर्सियों से किस तरह पीट रहे हैं. वीडियो में एक वर्दीधारी बॉडी गार्ड को भी देखा जा सकता है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: टोलप्लाजा कर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल (Video of assault with toll plaza worker goes viral) होने के बाद अभी तक पीड़ित कर्मी के द्वारा आवेदन के बाद एफआईआऱ दर्ज नहीं करवाया गया है. हालांकि आवेदन नहीं मिलने के बाद भी पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश कर रही है.

