दरभंगा में पत्नी ने पति को पीटा

दरभंगा: लहेरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत व्यवहार न्यायालय के सामने गुरुवार की सुबह हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. हायाघाट गांव निवासी फुलिया खातून ने अपने पति मोहम्मद गुलाब पर झूठ बोलकर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है. फुलिया खातून ने बताया कि मुझे गुलाब बुरी तरह से मारता पीटता था इसलिए मैंने महिला थाने में मामला दर्ज कराया था. इस बीच गुलाब ने मुझसे कुछ दिनों काी मोहलत मांगी थी ताकि वो सुधर सके, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि इसने मुझसे झूठ कहा. गुलाब ने दूसरी शादी कर ली है. इसको मैं जेल भेजकर रहूंगी. (wife High voltage drama on road in Darbhanga) (husband second marriage in Darbhanga)

पहली पत्नी ने पति को बीच सड़क में पीटा: कोर्ट परिसर और जिला मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, लेकिन इस हंगामा को रोकने के लिए कोई पुलिसकर्मी सामने नहीं आया. घटना के सम्बंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार हायाघाट थाना क्षेत्र के हायाघाट गांव निवासी फुलिया खातून की शादी बहेड़ी थाना क्षेत्र के छोटी दाईंग निवासी मो. गुलाब से हुई थी. जिससे दोनों के दो बच्चे भी हैं.

पति ने किया दूसरा निकाह: फुलिया खातून ने अपने पति गुलाब पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही उसके पति गुलाब उनके साथ मारपीट करते थे. जिसको लेकर फुलिया खातून ने लिखित शिकायत महिला थाने में की थी. शिकायत मिलने के बाद महिला थाने में दोनों के बीच समझौता करवाया गया था. वहीं गुलाब भी दूसरी निकाह की बात कबूल कर रहा है.

"मेरा नाम मोहम्मद गुलाब है. बहेड़ी थाना क्षेत्र के छोटी दाईंग में रहते हैं. हां मैंने दूसरा निकाह कर लिया है."- मोहम्मद गुलाब, फुलिया के पति

"मुझे मेरा पति बुरी तरह से मारता था. पैर हाथ में जंजीर बांधकर बेल्ट से मारता था. मैंने महिला थाने में शिकायत की थी. हमसे थोड़ा समय मांगा था. फिर गायब हो गया. अब पता चला कि दूसरी शादी कर ली है. मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं. इसको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल भेजकर रहेंगे. पुलिस को भी ये पैसा खिलाया है."- फुलिया खातून, मोहम्मद गुलाब की पत्नी

दरभंगा में बीच सड़क हाई वोल्टेज ड्रामा: वहीं फुलिया खातून ने कहा कि समझौता होने के बाद उसके पति मो गुलाब अचानक गायब हो गया और बिना किसी कानूनी कारवाई के दूसरा निकाह कर लिया है. इस बात की जानकारी जब हमलोगों को लगी तो हमलोगों ने खोजबीन शुरू की. गुरुवार को कोर्ट परिसर के सामने गुलाब को दूसरी पत्नी के साथ पकड़ा है. इस पूरे हंगामा के दौरान दूसरी पत्नी को उसके परिजनों ने तो बचा लिया, लेकिन मो गुलाब को पहली पत्नी के आक्रोश का सामना करना पड़ा. फुलिया खातून ने बीच सड़क पर जमकर पति की धुनाई कर दी. हंगामा और धुनाई के बाद फुलिया खातून और उसकी मां मो गुलाब को पकड़ कर महिला थाना ले गई.

"मेरी बेटी के दो बच्चे हैं. 12 साल शादी को हो गए. अब दूसरा निकाह कर लिया है."- फुलिया खातून की मां