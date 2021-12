पूर्णियाः बिहार के पूर्णिया जिले में शादी के महज कुछ ही दिनों के बाद पति बेवफा निकल गया और दूसरी शादी रचा (Husband got second marriage In purnea) ली. इस घटना की जानकारी मिलते ही पहली पत्नी सहित उनके परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. पीड़िता और उनके परिजन अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रही हैं. बायसी प्रखंड के नीम टोला गुहास का यह मामला है.

इसे भी पढ़ें- LIVE VIDEO: प्रेमिका से मिलने पहुंचा था युवक, लोगों ने पकड़कर करा दी 'जबरिया शादी'

पीड़िता की मांग ने बताया कि उनकी बेटी की शादी मुस्लिम रीति रिवाज से इसी महीने 10 दिसम्बर को हुई थी. इसके बाद 20 दिसम्बर को बारसोई न्यायालय से शपथ पत्र भी बनवाया गया था. उनके पास इस निकाह से जुड़े प्रमाण भी हैं. नई नवेली दुल्हन के हाथों से मेहंदी के रंग अभी छूटे भी नहीं थे कि उसके पति मोहम्मद हजरुल ने बीते 24 दिसंबर दूसरी शादी रचा ली.

पूर्णियाः पति निकला बेवफा तो पत्नी मांग रही इंसाफ

इसकी जानकारी मिलने के बाद पहली पत्नी ने इसकी जानकारी अपने मायके वालों को दी. जिसके बाद पीड़िता की मां ने बायसी थाने में आवेदन दिया. आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पति से बात की. पूछे जाने पर पति ने दोनों पत्नियों को साथ रखने के लिए (Husband Agree to keep both Wife In purnea) तैयार है.

यह भी पढ़ें- बिहार में एक और 'पकड़ौआ विवाह', दूल्हे को बंधक बनाकर पहले पीटा फिर जबरन कराई शादी

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP