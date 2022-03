बक्सर: बिहार के बक्सर जिले में आत्महत्या की नीयत से प्रेमी जोड़े ने गंगा नदी में लगाई छलांग (Attempt Of Suicide By Loving Couple In Buxar) दी. बिहार घाट पर नदी में मछली पकड़ रहे मछुआरों ने डूब रहे प्रेमी जोड़े की जान बचा ली और परिजनों के साथ पुलिस को इस मामले की सूचना दी. काफी समय से दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था लेकिन जब युवती के परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने युवती की शादी कहीं और तय कर दी. इसी को लेकर दोनों ने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया.

मछुआरों की तत्परता से प्रेमी जोड़ें की बची जान: बता दें कि, डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत नैनीजोर ओपी क्षेत्र के बिहार घाट से प्यार में पागल एक प्रेमी जोड़ा ने गंगा नदी (Ganga River In Buxar) में आत्महत्या करने के नियत से छलांग लगा दी. हालांकि, गंगा नदी में मछली पकड़ रहे मछुवारों के प्रयास से दोनों की जान बच गई है. मछुआरों ने परिजनों के साथ पुलिस को सूचना देकर उन्हें उनके हवाले कर दिया.

प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर उठाया आत्मघाती कदम: दरअसल, नैनिजोर थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग मोहल्ले के युवक और युवती आपस में प्रेम करते थे. इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई. इस बात को लेकर दोनों काफी तनाव में थे. इसी बीच युवती ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बिहार घाट स्थित गंगा पीपा पुल पर बुलाया, जहां दोनों ने घंटों बातचीत की इस दौरान युवक ने युवती से कहा कि, भागकर शादी कर लेंगे लेकिन युवती ने भागने से इनकार कर दिया और जान देने की नीयत से गंगा में पहले छलांग लगा दी. युवक ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसने भी गंगा में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की. लेकिन यह नजारा घाट पर मौजूद मछुआरे देख रहे थे. उन्होंने तत्परता दिखाते हुए नदी में डूब रहे दोनों प्रेमी को बचा लिया.

दोनों ने साथ जीने-मरने की खाई थी कसम: वहीं, मछुआरों ने दोनों की जान बचाकर उनके परिजनों तथा पुलिस को इस बात की सूचना दी. जिसके बाद युवक और युवती के परिजन दोनों को अपने-अपने घर लेकर चले गए. लंबे समय से प्रेमी जोड़ा एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाकर शादी करना चाहते थे. परिजनों को जब इस बात की भनक लगी तो लड़की के घरवालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी. पहले भी परिजन लोक लज्जा के कारण समझाने-बुझाने का काफी कोशिश की थी फिर भी दोनों ने मिलना जुलना नहीं छोड़ा था.

