पश्चिम चंपारण: बगहा थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल ने परिजनों के बिना मर्जी के शादी ( love marriage In West Champaran ) रचा ली और सोशल मीडिया पर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए एक वीडियो वायरल ( Bagaha Viral Video Of Loving Couple After Marriage) किया है. वायरल वीडियो में प्रेमी युगल ने बताया कि, उन्होंने शादी कर ली है. बिना किसी के दबाव में दोनों ने अपनी मर्जी से घर से भागकर शादी की है. वीडियो में प्रेमी युगल कहते दिख रहे हैं कि, उनपर किसी भी प्रकार का दबाव न डाला जाए नहीं तो, वे कोई भी कदम उठा सकते हैं.

दरअसल बगहा नगर थाना क्षेत्र (Bagaha Nagar Police Station Area) से भागकर शादी कर लिए प्रेमी प्रेमिका ने वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से जान बचाने की गुहार लगाई है. दूसरी तरफ लड़की के पिता ने अपने बेटी के आशिक पर बहला फुसलाकर बेटी को घर के लाखों रुपये के जेवरात के साथ भगा ले जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई है.

लड़की के पिता ने लड़के पर यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है कि उसने पड़ोसियों की मदद से उसकी बेटी को शादी की नीयत से बहला फुसलाकर घर से भगाया है. साथ ही लड़की के पिता ने अपने आवेदन में यह भी लिखा है कि, उसकी बेटी घर में उसकी शादी के लिए रखे जेवरात समेत अपने नई नवेली भाभी के भी गहने साथ ले गई है.

बताया जाता है कि, लड़की की इस वर्ष शादी होने वाली थी. हालांकि पिता ने अपनी पुत्री की उम्र 17 वर्ष बताते हुए अभी नाबालिग होने की बात कही है. जबकि वायरल वीडियो में लड़की खुद की उम्र 18 साल से अधिक बता रही है. इधर दोनों प्रेमी युगल ने वीडियो वायरल कर पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि, उनके जान को खतरा हो सकता है.

प्रेमिका नूर फातिमा खातून ने कहा है कि, वह बालिग हो चुकी है और उसे फैसला करने का पूरा हक है. दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और उन्हें भगाने में किसी का हाथ नहीं है. वहीं प्रेमी का कहना है कि पुलिस यदि उन्हें परेशान करेगी तो वे कुछ भी कर सकते हैं. हालांकि पुलिस दोनों की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही है.

