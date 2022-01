औरंगाबाद: बिहार के (Crime in Aurangabad) औरंगाबाद में युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर (Police Exposed Murder of Youth in Aurangabad) दिया है. पुलिस के अनुसार संपत्ति विवाद में पिता ने अपने पुत्र की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की टांगी भी बरामद कर लिया है. पुलिस के समक्ष आरोपी पिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है.

ये भी पढ़ें- सोमवार से बिहार में बच्चों का वैक्सीनेशन, 24X7 सेंटर पर तैयारी पूरी

दरअसल, जिले के ढिबरा थाना क्षेत्र मुरारपुर में गेहूं के पटवन करने गए वीरेंद्र यादव को अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. मिली जानकारी के अनुसार संपत्ति विवाद में पिता ने ही अपने पुत्र की टांगी से काटकर हत्या कर दी थी. गौरतलब है कि 15 दिसंबर 2021 को वीरेंद्र यादव रात्रि में अपने खेत में गेहूं पटवन करने गया था. खेत में पानी देने के दौरान धारदार हथियार से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था.

आनन-फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. मृतक के पत्नी के द्वारा ढिबरा थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. औरंगाबाद जिले के ढिबरा थाना के थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि जांच के क्रम में पता चला है कि उसके पिता अभियुक्त रघुनंदन यादव 64 वर्षीय गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की गई तो पुलिस के समक्ष अपना गुनाह स्वीकार कर लिया.

'हत्या का कारण पिता के द्वारा यह बताया गया कि मृतक वीरेंद्र यादव अक्सर उसे मारपीट करते थे. मारपीट का कारण जमीन हड़पने का इरादा था.'- प्रमोद कुमार, थानाध्यक्ष

मृतक के आरोपी पिता ने बताया कि हत्या के समय वीरेंद्र नींद में सो रहा था. तभी, लोहे की टांगी से उसपर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी.

ये भी पढ़ें- पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा को दी गई विदाई, शाहाबाद रेंज के डीआईजी पद पर देंगे योगदान

ये भी पढ़ें- Corona-omicron variant : तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, देश भर में कुल 1525 मामले

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP