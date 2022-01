पटना: सोमवार से बिहार में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कोरोना टीकाकरण अभियान (vaccination of children in Bihar) शुरू हो रहा है. टीकाकरण अभियान की शुरुआत पटना के आईजीआईएमएस के टीकाकरण केंद्र (Vaccination campaign will start in Patna) से की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों से मिली सूचना के मुताबिक किसी सफाई कर्मी के बच्चे को पहला टीका लगेगा. इसी के साथ प्रदेश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी.

टीकाकरण के लिए पटना जिले में कुल 87 वैक्सीनेशन टीमों का गठन किया गया है. प्रत्येक वैक्सीनेशन टीम में एक वेरीफायर और 1 वैक्सीनेटर मौजूद रहेंगे. इनमें 53 टीमें ग्रामीण स्कूलों के लिए, 20 टीमें शहरी स्कूलों के लिए और 14 टीमें मेडिकल कॉलेज और 24X7 वैक्सीनेशन सेंटर के लिए गठित की गई हैं.

15 से 18 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में कैंप लगाकर किया जाएगा. इसके अलावा राजधानी पटना में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और तीन 24X7 वैक्सीनेशन सेंटर पर भी बच्चों के टीकाकरण की व्यवस्था की गई है. 24X7 वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अलग से एक वैक्सीनेशन स्पॉट तैयार कर लिया गया है.

बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी आएंगे. ऐसे में टीकाकरण केंद्र पर लोगों की अधिक भीड़ होने की भी संभावना है. ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेंटर पर तैयारियां की जा रही हैं. बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर रविवार को 24X7 वैक्सीनेशन सेंटर पर ट्रायल रन किया गया.

पटना के इनकम टैक्स चौराहा स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक का में बने 24X7 वैक्सीनेशन सेंटर में रविवार को बच्चों के टीकाकरण को लेकर तैयारी पूरी दिखी. बच्चों को कोवैक्सीन का टीका लगेगा. बच्चों के वैक्सीनेशन स्पॉट पर कोवैक्सीन की पर्ची और कॉटन बॉल तैयार करके रख लिए गए हैं. वैक्सीनेशन सेंटर के इंचार्ज मॉनसून मोहंती ने बताया कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी पूरी है.

बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन और ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन दोनों की सुविधा है. सेंटर पर बच्चों का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर तैयार किया गया है. जहां सिर्फ बच्चों का ही रजिस्ट्रेशन होगा. इसके अलावा बच्चों का वैक्सीनेशन स्पॉर्ट भी अलग है. बच्चे वैक्सीन देखकर घबराए नहीं, इसको लेकर भी वैक्सीनेशन टीम की पूरी ट्रेनिंग हुई है. टीमें पूरी तरह तैयार हैं.

बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने पर सेंटर पर अधिक भीड़ ना जुटे, इसको लेकर के रणनीति तैयार कर ली गई है. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सेंटर पर वैक्सीनेशन का स्लॉट रविवार दिन के 2:30 बजे से ओपन किया गया है और 3 बजे तक 20 बच्चों की बुकिंग हो गई थी. इनका वैक्सीनेशन सोमवार को पहले दिन होना है. सुबह 9 बजे से बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत सेंटर पर कर दी जाएगी.

