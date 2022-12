भागलपुर ः बिहार के भागलपुर में फायरिंग के मामले में विधायक गोपाल मंडल के बेटे के खिलाफ वारंट (Warrant against MLA son in Bhagalpur) जारी किया गया. इसके बाद पुलिस विधायक के बेटे आशीष मंडल की गिरफ्तारी में जुट गई है. शुक्रवार को CJM कोर्ट ने इस मामले में वारंट जारी किया है. बता दें कि बरारी थाना क्षेत्र के LIC कॉलोनी में बीते सोमवार को गोलीबारी (Bhagalpur Firing Case) हुई थी. जदयू विधायक गोपाल मंडल (FIR On JDU MLA Gopal Mandal) और उनके पुत्र समेत चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मामले की जांच के लिए भागलपुर एएसपी शुभम आर्य (Bhagalpur ASP Shubham Arya) मौके पर पुलिस दल-बल के साथ पहुंचे थे.

यह भी पढ़ेंः सर... गांव के दबंगों ने जमीन पर कर लिया है कब्जा, अब जान से मारने की दे रहे धमकी

चारों लोगों का नामित किया गया था: एएसपी शुभम आर्य ने बताया कि बताया कि घटनास्थल से पुलिस सीसीटीवी फुटेज लेने गई थी, लेकिन फुटेज नहीं मिल सका था. रेस्टोरेंट मालिक को नोटिस देकर सीसीटीवी फुटेज मांगा गया है. उन्होंने बताया कि मामले में चारों लोगों का नामित किया गया है. जिसमें विधायक गोपाल मंडल और उनका बेटा के नाम भी शामिल था. विवाद का कारण और प्रॉपर्टी की पृष्ठभूमि को भी खंगाला जा रहा है.

मारपीट और फायरिंग में चार लोग हुए थे घायल: दरअसल, सोमवार को भागलपुर में जमीन विवाद को लेकर मारपीट और फायरिंग हुई थी. जिसमें विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष कुमार और उसके दोस्तों के नाम सामने आए थे. विवाद में एक युवक के सिर में गोली भी लगी थी. मारपीट में कुल चार लोग घायल हुए थे. बताया जाता है कि गोली लगने से जख्मी युवक की जमीन पर विधायक गोपाल मंडल बीते बीस दिनों से कब्जा करना चाह रहे थे. विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जा रही थी. घायल युवक का की पहचान रवि कुमार के रूप में हुई थी. जिसे इलाज के लिए PMCH में भर्ती कराया गया था.