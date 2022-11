भागलपुरः बिहार के भागलपुर के सरकारी स्कूल के एक शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में प्रिंसिपल साहब 50 को दो से भाग देते हुए दो का पहाड़ा तक बताने में अक्षम ((Bhagalpur Teacher not able to tell table)) दिख रहे हैं, लेकिन इस छोटे से सवाल को भी वह हल नहीं कर पा रहे हैं. दरअसल, यह मामला भागलपुर में नवगछिया के कोसी पार पंचायत खैरपुर कदवा के प्राथमिक विद्यालय का है. यहां बीडीओ निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने स्कूल की दीवार पर कार्यालय लिखा हुआ गलत पाया. यह देखते ही बीडीओ वहां रुक गए और उन्होंने प्रिंसिपल से इस बात को लेकर पूछताछ शुरू की और प्रिंसिपल से कुछ साधारण से सवाल पूछना शुरू किया. फिर क्या था, प्रिंसिपल के ज्ञान की पोल खुल गई. पहली और दूसरी कक्षा के स्तर के प्रश्नों के जवाब भी प्रधानाध्यापक नहीं सके. शिक्षक से सवाल जवाब का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ेंः समस्तीपुर के शिक्षक का अनोखा वीडियो वायरल, गाना गाकर बच्चों को बिहार की चौहद्दी समझाई

बीडीओ के निरीक्षण में खुला प्रिंसिपल के ज्ञान का पिटाराः ने दरअसल, नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन 16 नवंबर को खैरपुर कदवा का निरीक्षण करने पहुंचे थे. कृष्णन प्राथमिक विद्यालय चांय टोला खैरपुर कदवा पहुंचते ही जब उन्होंने विद्यालय के 'कार्यालय की जगह कार्यलल' लिखा हुआ है. यह देख उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल पवन कुमार को बुलाया और उनसे इस बारे में पूछा. इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल से कुछ सवाल किया. प्रिंसिपल ने जिस तरह के जवाब दिए, उससे बीडीओ साहब को सारा माजरा समझ में आ गया. उन्होंने प्रिंसिपल साहब को 50 को 2 से भाग देने के लिए कहा, लेकिन वह इसका भी उत्तर नहीं दे पाए.

अपने नाम तक की सही स्पेलिंग नहीं बता पाए प्रिंसिपलः इसके बाद बीडीओ ने प्रिंसिपल से ऑरेंज की स्पेलिंग पूछी. इस पर गुरुजी ने ORIG जवाब दिया. बीडीओ की हैरानी तब ज्यादा बढ़ी जब उन्होंने गुरुजी को अपने नाम यानी पवन की अंग्रेजी में स्पेलिंग बताने को कहा. उन्होंने अपना नाम की स्पेलिंग PON बताया, जिसके बाद बीडीओ ने अपना सिर ठोक लिया. इसी दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.