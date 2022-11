भागलपुर: बिहार में शराबबंदी (Prohibition Of Liquor In Bihar) के बावजूद भागलपुर जिला में शराबबंदी का पोल खोलते हुए तस्वीर सामने आई है जहां एक शख्स शराब के नशे में टली होकर सड़क पर घंटों हाईवोल्टेज ड्रामा (High Voltage Drama In Bhagalpur ) करता रहा. वही नशे में धुत सड़क के किनारे पड़े शराबी को पुलिस वाले जूते से ठोकर मारते रहें है.

यह भी पढ़ें- भागलपुर में शराबी पुलिस वाले का हंगामा, नशे में दर्जनों घरों का खटखटाया दरवाजा

घर-घर मिल रही है शराब: मामला भागलपुर के ईशाकचक थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है जहां भीखनपुर गुमटी नंबर 2 के नजदीक ही शराब के नशे में धुत्त एक युवक घंटों सड़क पर ही पड़ा रहा और ड्रामा करता रहा. स्थानीय लोगों ने भी उसे उठाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं उठा. कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी आ पहुंचा. जवान ने भी उसे लात मार कर उठाने का प्रयास किया लेकिन शख्स बेसुध सड़क पर पड़ा रहा. जिसके बाद जवान ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में आकर दम भर सरकार को गाली देते हुए कहने लगा के घर-घर शराब मिल रही है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है.

"बिहार में घर-घर शराब मिल रही है और हम लोगों को परेशान किया जा रहा है." :- विनोद कुमार, पुलिसकर्मी

पुलिसकर्मी ने खोल दी शराबबंदी का पोल: बताया जा रहा है कि जवान का नाम विनोद कुमार है जिसकी तैनाती भागलपुर पुलिस लाइन में है. लोगों के बीच यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में जब शराबबंदी को सख्ती से पालन कराने वाले पुलिस के जवान ही सरकार के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा.

इसे भी पढ़ें: 'मुझको यारों माफ करना मैं नशे में हूं', शराब के नशे में सड़क किनारे पड़े थे सरपंच पति