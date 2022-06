बिहार: बिहार के बेगूसराय में सड़क हादसा (Scorpio hit two people in begusarai) हुआ. एनएच 31 पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने भाई-बहन को कुचल दिया. हादसे में बहन की घटनास्थल पर ही मौत (Brother and Sister crushed in Begusarai) हो गई. वहीं आसपास के लोगों ने घायल उसके भाई को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद आईसीयू में रखा लेकिन इसी दौरान उसने दम तोड़ दिया. दोनों भाई-बहन मल्हीपुर चौक पर रात में सब्जी बेचने के बाद घर लौट रहे थे.

यह भी पढ़ें: बगहाः घर में घुसी बेकाबू कार ने कई लोगों को कुचला, 2 बच्चे सहित 3 की मौत.. 4 गंभीर

सब्जी बेचकर करते थे जीवनयापन: जिले के मल्हीपुर गांव के दो भाई-बहन अपने परिवार के जीवनयापन के लिए सब्जी बेचते थे. सब्जी बेचकर रात के समय में वापस घर जाते समय दोनों को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दिया. जिससे बहन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं भाई को मौजूद लोगों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया. उसके बाद डॉक्टरों ने जांच करने के बाद आईसीयू में रखा लेकिन आज सुबह उसकी भी मौत हो गई.

मृतक भाई-बहन की पहचान: दोनों मृतक भाई बहन की पहचान कर ली गई है. युवक की पहचान मल्हीपुर गांव निवासी मोहम्मद साहिल (उम्र 23 साल) और लड़की की पहचान सबीना खातून (12 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि हर दिन की तरह सोमवार की रात भी दोनों भाई-बहन ठेले पर सब्जी बेचकर वापस घर लौट रहे थे. तभी मल्हीपुर चौक पहुंचते ही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने दोनों को रौंदकर मौके से फरार हो गया. इस हादसे के बाद बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. स्थानीय लोगों ने जख्मी मोहम्मद साजिद को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए आईसीयू में भर्ती कर जान बचाने की कोशिश की. डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सुबह उसकी भी मौत हो गई. दोनों भाई बहन की मौत से आसपास के घरों में सन्नाटा पसर गया है.

ये भी पढ़ेंः मसौढ़ी: सड़क हादसे में बाल-बाल बचे अंचलाधिकारी

मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता: उन दोनों भाई बहन के बारे में बताया जाता है कि मृतक के पिता मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं. उनके घर की माली हालत भी सही नहीं है. इसलिए दोनों बच्चों ने होश संभालते ही सब्जी बेचकर घर का भरण पोषण करना शुरू कर दिया था. घटना की जानकारी के बाद पहुंचे थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच चल रही है. आसपास के सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP