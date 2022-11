बेगूसराय : बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने 16 बदमाशों के गिरफ्तार (Police arrested 16 miscreants in Begusarai) किया है. बदमाशों ने जमीन विवाद में गोलीबारी (Firing in land dispute in Begusarai) की घटना को अंजाम दिया था. घटना 23 नवंबर को साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर दियारा की है. साढे़ 13 बीघा जमीन को लकेर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. दोनों पक्ष के द्वारा हथियार का प्रदर्शन करने के साथ-साथ गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था. उक्त मामले का वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की गई है. पुलिस ने इनके पास से एक लाइसेंसी बंदूक, एक लाइसेंसी पिस्टल, एक मास्केट, तीन देसी कट्टा, 57 जिंदा कारतूस ,3 मैगजीन एवं 9 खोखा भी बरामद किया है.

ये भी पढ़ें : बेगूसरायः लूट के दौरान अपराधियों की गोली से घायल गार्ड की इलाज के दौरान मौत, परिजनों में कोहराम

वायरल वीडियो में चिन्हित कर की गई गिरफ्तारी: गोलीबारी की घटना के बाद बेगूसराय के बलिया डीएसपी वीर धीरेंद्र कुमार ने एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई का निर्देश दिया था. उक्त टीम ने मोबाइल सर्विलांस एवं वायरल वीडियो में नजर आ रहे लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी की. गिरफ्त में आए अभियुक्त प्रथम पक्ष के शरद चंद्र राय, प्रणव कुमार, प्रवीण चंद्र राय, दिनकर कुमार, आशुतोष चंद्र राय, शशि शेखर राय, निरंजन कुमार, विश्वजीत कुमार, राजा राम राय , राजकुमार राय एवं रूपेश कुमार शामिल हैं. दूसरे पक्ष में सच्चिदानंद राय सहित अन्य लोग शामिल हैं. गिरफ्त में आए आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है. इनमें से कई आरोपी कई संगीन मामलों में नामजद अभियुक्त भी हैं.

ये भी पढ़ें : बेगूसराय में युवक की चाकू गोदकर हत्या, बच्चों के बीच खेलने को लेकर हुआ था विवाद

"लाइसेंसी हथियार का भी सत्यापन किया जा रहा है. उनकी जांच की जाएगी. अवैध हथियार के लिए भी आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की गिरफ्तारी से क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट एवं हथियार के प्रदर्शन के मामलों में कमी आएगी." -वीर धीरेंद्र कुमार, बलिया डीएसपी