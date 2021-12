बांका: बांका जिले के कटोरिया बाजार (Katoria Bazar of Banka) के तीन आभूषण दुकानों में भीषण चोरी (Theft in jewelery shops in Katoria) की घटना घटी है. तीनों दुकानों से नकदी और आभूषण समेत करीब एक करोड़ रुपये की चोरी हुई है. इस वारदात ने पुलिस की नींद उड़ा दी है.

ये भी पढ़ें: बांका में चांदन नदी तट पर पुराने भवनों के अवशेषों का सर्वे जारी, IIT कानपुर को मिली है जिम्मेदारी

मंगलवार की देर रात कटोरिया बाजार के मुख्य सड़क कटोरिया, बांका पक्की सड़क के किनारे थाना से महज कुछ ही दूरी पर एक साथ आभूषण की तीन दुकानों में चोरी की घटना घटी. चोरों ने दुकान के पीछे से दरवाजा तोड़कर करीब एक करोड़ के आभूषण और नकदी की चोरी की.

दुकानदार जब अगली सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्हें इस वारदात की जानकारी मिली. दुकान खोलते ही दुकानदारों के होश उड़ गये. दुकान से नगदी समेत सोने-चांदी के आभूषण गायब थे. बताया जाता है कि कटोरिया बाजार में अगल-बगल में आशुतोष ज्वेलर्स, अराधना ज्वेलर्स और विजय ज्वेलर्स की दुकानें हैं. दुकानदार रोजाना की तरह रात में दुकान बंद कर घर चले गये थे.

रात में चोरों ने कस्तूरबा गली की ओर से पीछे के दरवाजे से दुकानों में प्रवेश किया और एक साथ तीनों दुकानों का सारा सामान समेट कर फरार हो गये. इस चोरी की जानकारी मिलने के बाद तीनों दुकानदार रोते-बिलखते थाने पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी.

बाद में थानाध्यक्ष नीरज तिवारी, एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह सहित पूरी पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. डॉग स्क्वायड की मदद से चोरी की घटना की जांच शुरू की गयी. अभी तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है. वहीं, पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

बता दें कि इस प्रकार की चोरी की घटना से कटोरिया बाजार के दुकानदारों में दहशत है. इस दुकान के कुछ ही दूरी पर कटोरिया थाना और एसडीपीओ का आवास भी है. चोरों में इसका कोई खौफ नहीं है. थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी और एसडीपीओ प्रेमचंद सिंह ने कहा कि जल्दी ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

ये भी पढ़ें: बांका में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की मौत, दो दिन पहले ही ननिहाल से घर लौटा था

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP