बांका: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban in Bihar) कानून लागू है. इसके बावजूद राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में शराब की तस्करी (Liquor smuggling in Banka) जारी है, जबकि उत्पाद विभाग और पुलिस-प्रशासन के द्वारा शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है. ताजा मामला बांका के रजौन प्रखंड का है. जहां भागलपुर-हंसडीहा मुख्य मार्ग पर संझा-श्यामपुर पंचायत के टेकनी मोड़ के पास गुप्त सूचना पर पटना की उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक में छिपाकर ले जायी जा रही भारी मात्रा में शराब बरामद किया है. जिसकी कीमत 15 लाख (Liquor worth 15 lakhs recovered in Banka ) आंकी गयी है.

जानकारी के मुताबिक, पटना की उत्पाद विभाग की टीम को बांका में शराब लाये जाने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने भागलपुर-हंसडीहा मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग शुरू की. इसी दौरान चेकिंग कर रही टीम ने एक ट्रक को रोका और उसकी तलाशी ली तो उसमें 9192 बोतल शराब मिली. इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने शराब और ट्रक को जब्त कर लिया. वहीं, ट्रक चालक हरपाल सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

इस छापेमारी अभियान का नेतृत्व कर रहे पटना उत्पाद विभाग के उत्पाद निरीक्षक उदय शंकर सिंह ने बताया कि पकड़े गए चालक से इस मामले के मुख्य सरगना के बारे में पूछताछ की जा रही है. मुख्य शराब कारोबारी के बारे में पता लगने पर उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जाएगा. ट्रक के चालक ने पूछताछ के दौरान बताया कि भागलपुर में शराब की डिलीवरी की जानी थी.

