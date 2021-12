बांका: बिहार के बांका में गैस सिलेंडर फटने से (Cylinder Blast in Banka) एक ही परिवार के पांच मासूम बच्चे की मौत (Death of Five Children in Banka) हो गई थी. पीड़िता परिवारों को सीओ और बेलहर विधायक ने अपने हाथों से 20 लाख का चेक सौंपा.

गौरतलब है कि बांका जिले के रजौन स्थित राजावर गांव में मंगलवार की शाम एक परिवार में गैस सिलेंडर अचानक फटने से पांच मासूम बच्चों की मौत हो गई थी. बुधवार को भी पीड़ित परिवार का गम थमने का नाम नहीं ले रहा. सभी बच्चों के पोस्टमार्टम के बाद पीड़ित परिवार के घर आने-जाने वालों का तांता लगा रहा. मंगलवार रात को ही जिलाधिकारी सुहर्ष भगत और एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के अलावे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी के साथ विधायक भूदेव चौधरी पीड़ित परिवार से मिल कर सरकार से परिवार के लिए मुआवजे की मांग की थी.

जिलाधिकारी ने रात में ही जल्दी से सरकारी निर्देश पर मुआवजा देने की धोषणा कर दी था. मरने वालों में अशोक पासवान के पुत्र अंकुश कुमार 12 वर्ष, अंशु कुमारी 8 वर्ष, सीमा कुमारी 4 वर्ष और शिवानी कुमारी 6 वर्ष शामिल हैं. जबकि, प्रकाश पासवान की पुत्री सोनी कुमारी 3 वर्ष भी उसी घर में खेल रही थी. उसकी भी मौत हो गई. बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद बच्चों का शव घर आने पर बेलहर विधायक मनोज यादव भी पीड़ित परिवार से मिलने गए. उसी समय पदाधिकारियों से बात कर तत्काल सीओ और बेलहर विधायक ने अपने हाथों से पीड़ित परिवारों को चेक सौंप दिया. जिलाधिकारी ने इस घटना की जांच हर बिंदु से कराने का आश्वासन दिया है.

'अगर गैस एजेंसी से इस प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसपर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.' - सुहर्ष भगत, जिलाधिकारी

