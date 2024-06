अपरा एकादशी व्रत-पारण मुहूर्त, सावधानी और आज का पंचांग, जानिए एक क्लिक में - Ekadashi 2 June panchang

हैदराबाद : आज 2 जून रविवार के दिन ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान विष्णु का अधिकार है. नई ज्वेलरी खरीदने के साथ भगवान विष्णु की आराधना करने और उपवास करने के लिए यह दिन अच्छा माना जाता है. आज अपरा एकादशी भी है. Ekadashi Tithi देर रात 02.41 बजे (3 जून) तक है. ज्योतिषाचार्य शिवकुमार शर्मा जी ने बताया कि Apara ekadashi व्रत का पारण 3 June को सुबह 08:05 मिनट से लेकर 08:10 AM तक किया जा सकेगा.

व्यापार की योजना बनाने के लिए अच्छा है नक्षत्र : Apara ekadashi के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध हैं. देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने का काम किया जा सकता है.

अपरा एकादशी व्रत की सावधानी (ETV Bharat)

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 17:40 से 19:21 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए. ekadashi in june 2024 , apara ekadashi 2024 , ekadashi kab ki hai , 2 june 2024 panchang , ekadasi , ekadashi june 2024 , ekadashi , gyaras in may 2024 , june ekadashi 2024 .