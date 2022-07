अररिया: बिहार के अररिया में एक युवक की हत्या (Murder Of A Youth In Araria) कर दी गई. बुधवार को रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसायी पंचायत अंतर्गत बड़ौवा गांव में प्रेम प्रसंग के कारण एक युवक की निर्मम हत्या (Brutal Murder Of A Young Man In Araria) कर दी गई. मृतक युवक भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गांव वार्ड संख्या 5 निवासी उमेश यादव का पुत्र छोटू यादव था. घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि युवक छोटू कुमार का जगता पंचायत के बड़ौवा गांव निवासी धीरेंद्र यादव की पुत्री से तीन साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था. बुधवार की अहले सुबह तीन बजे लड़की के बुलाने पर उनसे मिलने आया था. इस दौरान लड़की के परिजनों ने युवक को देख लिया और उसकी हत्या कर दी.

'लड़की के बहनोई, पिता, भाई ने मिलकर युवक को घर में बन्द कर काफी मारपीट की. सुबह सूचना मिलने पर सभी बड़ौवा गांव पहुंचे. इस बीच लड़की के दरवाजे पर मामले को निपटाने के लिए पंचायत चल रहा था. उसी समय लड़की के परिजनों ने घर में बन्द युवक को फिर से बेरहमी से पिटाई करने लगे. छोटू कुमार को बिजली का करंट लगाया गया. जिस कारण उसकी मौत हो गई.' - मृतक के परिजन

प्रेमिका के घरवालों ने प्रेमी को मार डाला : परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लड़की के बहनोई, पिता और भाई पर लगाया है. हत्या के बाद मृतक के परिजनों ने लड़की के घर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया. काफी हंगामे के बाद रानीगंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हत्या के आरोप में लड़की के पिता और लड़की के भाई को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. हिरासत में लिए गए धीरेंद्र यादव ने युवक की हत्या करने की बात कबूल की है. वहीं मृतक के पिता ने साजिश के तहत बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है. छोटू कुमार की मौत की खबर के बाद परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

