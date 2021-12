खगड़िया: बिहार के खगड़िया में चर्चित मुकेश हत्याकांड (Murder Case Of Mukesh In Khagaria) में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नई नवेली दुल्हन बनी मुकेश (Lover Of Mukesh Arrested In Khagaria) की प्रेमिका को गिरफ्तार किया है. प्रेमिका के परिजनों ने गिरफ्तारी के बाद बताया कि, मृतक मुकेश अपनी प्रेमिका का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दूसरी जगह शादी होने के बावजूद भी उसे ब्लैकमेल कर रहा था.

दरअसल, गोगरी थाना क्षेत्र में प्रेमिका के घर गए प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका के पिता ने खुलासा किया कि, उनकी बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर मुकेश ब्लैकमेल करने की कोशिश करता था. गोगरी पुलिस मृतक का मोबाइल ढ़ूढने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को मोबाइल हाथ नहीं लगा है. थानाध्यक्ष ने बताया कि, मृतक मुकेश का मोबाइल बरामद होने पर स्पष्ट हो सकता है कि मोबाइल में कौन सा वीडियो है.

प्रेमी की हत्या मामले में प्रेमिका गिरफ्तार

बताया जा रहा है कि, नवविवाहिता का ननिहाल से ही स्टूडियो संचालक से प्रेम का संबंध था. नविता की शादी 8 दिसंबर को हुई थी और विदाई के बाद जब अपने मायके गई तो प्रेमी से मोबाइल पर बातचीत फिर से शुरू हो गया. नवविवाहित के पिता ने बताया कि, मुकेश पहले भी तीन चार बार उनके घर आया था. जिसका विरोध कर उसे घर से भगाया था. 26 दिसंबर को भी मुकेश ने मोबाइल पर बात कर उनके घर घुस कर जबरदस्ती करने लगा.

मिली जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर की रात बाइक से वह अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर गया था. जहां, प्रेमिका के परिजनों ने गला दबाकर और चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी.

मुकेश के पेट में कई जगहों पर चाकू से वार कर उसके शव को बोरी में बंद कर घर के पीछे एक गड्ढे में छिपा दिया था. हत्या को अंजाम देकर नई दुल्हन और उसके परिजन घर छोड़कर फरार हो गए थे. लेकिन पुलिस ने दुल्हन को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना में शामिल नई दुल्हन के पिता समेत अन्य परिजन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

