पटना: बिहार में प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों को चयन (Primary Teacher Recruitment in Bihar) के बाद अब नियुक्ति पत्र लेने के लिए 23 फरवरी का इंतजार है. इसी बीच नियुक्ति पत्र के लिए जारी दिशा-निर्देशों को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई है. विशेष रूप से शपथ पत्र और फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर अभ्यर्थी भ्रम की स्थिति में हैं. इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों से अपील (director appeals to primary teacher candidates in bihar) की है कि वे अपनी परेशानी उन्हें ट्वीट कर बता सकते हैं. इसके बाद शिक्षा विभाग (Bihar Education Department) की तरफ से एक स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया जाएगा.

प्राथमिक शिक्षकों के छठे चरण की बहाली प्रक्रिया में 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है लेकिन कुछ बातों को लेकर चयनित अभ्यर्थियों में संदेह की स्थिति है. वे कुछ जिलों में इस संबंध में जारी की गई गाइडलाइंस को लेकर और ज्यादा भ्रमित हो गए हैं. इसे लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने ट्वीट किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने लिखा है कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने की प्रक्रिया को लेकर जो भी संदेह है, उसे कमेंट में लिख सकते हैं. उन्होंने दरभंगा का जिक्र करते हुए कहा है कि अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग जल्द ही स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करेगा.

दरअसल, दरभंगा जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शपथ पत्र के अलावा अभ्यर्थियों से चरित्र प्रमाण पत्र की मांग भी की है. चरित्र प्रमाण पत्र के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और इसे प्राप्त करने में 1 महीने का समय लग सकता है. दरअसल, शपथ पत्र में तमाम बातों का जिक्र होने के बावजूद चरित्र प्रमाण पत्र की मांग करना कहां तक उचित है. इस बात को लेकर अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं.

वहीं, शपथ पत्र को लेकर भी भ्रम की स्थिति है कि क्या अभ्यर्थियों को दो बार शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा. एक बार नियुक्ति पत्र लेने के समय दूसरी बार स्कूल में योगदान देने के समय. शपथ पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट कहां से बनवा सकते हैं, इसे लेकर भी भ्रम की स्थिति है. अब प्राथमिक शिक्षा निदेशक के ट्वीट के बाद अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि उनकी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि नियुक्ति पत्र लेने के लिए अब महज कुछ दिनों का ही वक्त बचा है.

आपको बता दें कि छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत 90762 पदों पर बहाली होनी थी लेकिन चयन 42000 अभ्यर्थियों का हुआ है. उन्हें 23 फरवरी से नियुक्ति पत्र दिया जाएगा. जिन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना है, उन्हें जो डाक्यूमेंट्स जमा करने हैं. उसे लेकर भ्रम की स्थिति है. शिक्षा विभाग अब इसे लेकर स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करेगा.

