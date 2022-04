पटना: दानापुर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना (Crime in Danapur) सामने आई है. यहां पर एक चार माह की मासूम बच्ची से दुष्कर्म (Four month old girl Molested in Danapur) की घटना घटी है. हैवानियत का यह आरोप 35 वर्षीय युवक पर लगा है. आरोपी रिश्ते में दुधमुंही पीड़िता का नाना लगता है. उसने बच्ची को खेलाने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना दियारा के अकिलपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. ग्रमीणों ने आरोपी को पकड़कर खूब पीटा और उसके बाद पुलिस को सौंप दिया. पीड़िता की मां के बयान पर आरोपी संतोष राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें: लव जिहाद: नाम बदलकर की युवती से शादी, मौलाना ने किया दुष्कर्म

बच्ची को खेलाने के बहाने की दरिंदगी: बताया जाता है कि आरोपी संतोष अपनी बहन के ससुराल आया था. यहां आने के बाद उसने सुबह में शराब पी ली थी. उसके बाद वह पड़ोस में चला गया. वहां मासूम बच्ची को उसकी मां खेला रही थी. संतोष उसे लेकर खेलाने लगा. मासूम बच्ची रिश्ते में उसकी नतिनी लगेगी. इसी बीच मौका देखकर वह बच्ची को एकांत में ले गया और उससे दुष्कर्म किया. इधर, काफी देर तक बच्ची को वहां नहीं देखकर उसकी मां उसे खोजने लगी. इसी बीच संतोष रोती हुई बच्ची को उसकी मां के पास ले आया. मां ने जब बच्ची के कपड़े में खून देखा तो संतोष से पूछताछ शुरू की.

पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज, भेजा गया जेल: इसके बाद संतोष वहां से भागकर मक्के के खेत में छिप गया. शोरगुल सुनकर तब तक कुछ अन्य लोग भी वहां आ गये. उन्होंने आरोपी संतोष को खेत से पकड़कर निकाला और जमकर पिटाई की. उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया. आरोपी संतोष राम पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र के दीदारगंज चेकपोस्ट का रहने वाला है. पीड़िता के मां के बयान पर संतोष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. अकिलपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी संतोष को जेल भेज गया है.

ये भी पढ़ें: सूद के पैसे के लिए महिला ने नाबालिग को शख्स को सौंपा.. गर्भवती होने के बाद खुला मामला, कोर्ट ने दोनों को सुनाई उम्रकैद की सजा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP