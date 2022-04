रोहतासः बिहार के रोहतास जिले के नगर थाना क्षेत्र में एक युवक ने दरिंदगी की हद को पार करते हुए 2 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना (Molestation With two year Girl in Rohtas) को अंजाम दिया है. आरोपी युवक पीड़ित बच्ची के घर में ही किराये पर रहता था. आरोपी ने मासूम को चॉकलेट दिलाने का लालच देकर घर से बाहर एक खंडहर में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की. घटना के बाद से आरोपी फरार है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बताया जाता है कि बिहार के रोहतास जिले के शहजलालपीर में पीड़ित बच्ची का घर है. उसी घर में एक आरोपी भी किराए पर रहता है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और उसी बहाने उसे घर से बाहर ले गया. आरोपी पीड़ित बच्ची को घर के बाहर के खंडरनुमा घर में ले गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की. इस दौरान बच्ची चिखती-चिल्लाती और बेहोश हो गई. इस दौरान बच्ची की आवाज सुन वहां आसपास के लोग पहुंच गए. लेकिन तक तक आरोपी वहां से फरार हो गया.

बच्ची की रोने की आवाज सुनकर पहुंची मांः घटना स्थल पर पहुंचे बच्ची के माता-पिता ने बच्ची को सदर अस्पताल में भर्ती कराया. पीड़िता की मां ने बताया कि उसके किरायेदार ने बच्ची के साथ दरिंदगी की है. घर के पास एक पुराने खंडहर में उसने बच्ची के साथ घटना को अंजाम दिया है. घर के पास एक खंडहर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पहुंचने पर वह वहां खून से लथपथ पड़ी हुई थी. मौके से आरोपी फरार था. इस दौरान वहां पुलिस की टीम भी आरोपी. बच्ची के माता-पिता से पूछताछ के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

डॉक्टर का क्या कहना है: पुलिस की ओर से सदर अस्पताल सासाराम में पीड़िता की मेडिकल जांच करायी गयी. मेडिकल जांच करने वाली डॉक्टर डॉ शौम्या ने बताया कि पीड़िता की मां के अनुसार उसकी बच्ची 2 साल की है और उसके साथ दुष्कर्म किया गया है. डॉ सौम्या ने बताया कि फिलहाल देखने से पीड़िता की उम्र और उसके साथ दुष्कर्म की घटना सच लग रही है. जांच चल रही है. उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है.

