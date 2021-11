पटना: बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Bihar Assembly) सोमवार को शुरू हुआ. आज दूसरा दिन है. आशंका के मुताबिक ही सत्र का दूसरा दिन शुरुआत से ही हंगामेदार रहा. बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक नीति आयोग की रिपोर्ट (Congress MLA on NITI Aayog Report) को लेकर सरकार को घेर रहे हैं. कांग्रेस के विधायकों का साफ-साफ कहना है कि आखिर किस हालत में नीति आयोग की रिपोर्ट (Niti Aayog Report on Bihar) आयी. बिहार को किस तरह से फिसड्डी दिखाया गया है.

निश्चित तौर पर इन मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar on NITI Aayog report) को जवाब देना चाहिए. कांग्रेस विधायकों ने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार बहुत आगे बढ़ा है लेकिन अभी भी गरीबी का स्तर सबसे ज्यादा बिहार में है. बिहार में अशिक्षा और बेरोजगारी (Illiteracy and unemployment in Bihar) का आलम है. इन मुद्दों पर सदन में नीतीश कुमार को जवाब देना होगा.

प्रदर्शन करते कांग्रेस विधायक

कांग्रेस के विधायक अशोक कुमार ने कहा कि सरकार यह क्यों नहीं मानती है कि उन्होंने कोई भी काम बिहार के लिए नहीं किया है. गरीबों के लिए काम नहीं किया है, आम जनता के लिए नहीं किया है. नीति आयोग की रिपोर्ट ने सब कुछ सामने रख दिया है. सरकार को सदन में इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए.

वहीं, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर सरकार को सदन में जवाब देना होगा. कांग्रेस चाहती है कि एक-एक बिंदु का जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में दें. वे अगर जवाब नहीं देंगे तो कांग्रेस ऐसे ही सदन के बाहर हंगामा करती रहेगी.

