नालंदा: बिहार में शराबबंदी है (Liquor is Ban in Bihar). इसके बावजूद बिहार में शराब कारोबार तेजी से फल-फूल रहा है. ना शराब पीने वालों की कमी है और ना शराब बेचने वालों की कमी है. ताजा घटना में नालंदा में नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे 5 शराबी गिरफ्तार (Five Drunkards Arrested in Nalanda) किए गए हैं. उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की है.

मिली जानकारी के अनुसार नव वर्ष के मौके पर शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए उत्पाद विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 5 शराबियों को गिरफ्तार किया गया है. उक्त बातों की जानकारी देते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह ने बताया कि नूरसराय, वेना, चंडी और हरनौत से 5 व्यक्ति को नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है.

'गिरफ्तार लोगों को जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है. हरनौत से सूरज कुमार नूरसराय के भेड़िया से मुकेश कुमार वेना के कचरा से चिंटू कुमार, चंडी थाना इलाके के उत्तरा से गौतम कुमार और मनीष को गिरफ्तार किया गया है.' - विजय कुमार सिंह, एक्साइज इंस्पेक्टर

बिहार में मद्य निषेध अर्थात् शराब से जुड़ी कोई भी शिकायत टोल फ्री नंबर 15545 पर की जा सकेगी.

