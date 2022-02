गया: बिहार के (Crime in Gaya) गया में एक युवक का शव बरामद (Dead Body of a Youth Found in Gaya) हुआ है. जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने आज एक युवक का शव बरामद किया है. युवक की पहचान मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के सिदार्थपुरी कॉलोनी निवासी 40 वर्षीय अमित कुमार के रूप में हुई है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के फतेहपुर रोड में ग्रीन फील्ड स्कूल के नजदीक पालर ट्रैेक्टर की एजेंसी चलाते थे. अमित कल शाम से ही लापता थे.

परिजनों ने रातभर अमित की खोजबीन की और मुफस्सिल पुलिस को भी पूरे मामले की सूचना दी थी पर किसी तरह की कार्रवाई पुलिस नहीं कर पाई. आज उनका शव मोहनपुर थाना क्षेत्र में मिला है. गोली मारकर उनकी हत्या की गई है. बाइक समेत अन्य समान भी घटनास्थल से मिला है. मृतक के परिजनों ने बताया कि अमित का एजेंसी के पार्टनर से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था. उसके गायब होने की जानकारी पार्टनर से ही मिली थी.

पार्टनर सुबह तक अमित के सकुशल वापस लौट जाने की बात कही थी लेकिन देर रात ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस मामले की छानबीन मे जुटी हुई है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घरवाले पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 'मृतक अमित कुमार ट्रैक्टर एजेंसी चलाते थे. वो कल देर शाम से गायब थे. आज अहले सुबह उनका शव मोहनपुर थाना क्षेत्र से बरामद किया गया है. पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए गया शहर के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल भेज दिया गया है.' - राकेश कुमार, सिटी एसपी

