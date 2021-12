भागलपुर: बिहार में इन दिनों खाद की (Shortage of Fertilizer In Bihar) कमी के कारण किसान काफी परेशान हैं. इसी कड़ी में भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के बिस्कोमान में किसानों (Protest of Farmers In Bhagalpur Biscomaun) ने खाद को लेकर जमकर हंगामा किया. किसानों ने डीलर द्वारा खाद की कालाबाजारी का आरोप भी लगाया.

सुल्तानगंज प्रखंड के बिस्कोमान भवन में खाद की कमी के कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया. किसानों द्वारा बताया गया कि खाद रहते हुए भी बिस्कोमान मैनेजर चंदन कुमार द्वारा पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता नहीं बताई जा रही है. जिससे हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है. यहां तक कि खाद के कारण फसल की स्थिति खराब हो रही है.

वहीं, कुछ किसानों द्वारा बताया गया कि, खाद की कालाबाजारी मैनेजर चंदन कुमार के द्वारा की जा रही है. जिस कारण से किसानों को समुचित खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. खाद की कमी के कारण किसानों द्वारा सुबह से ही हंगामा किया जा रहा था.

किसानों ने बताया कि, डीलर द्वारा यूरिया खाद 375 रुपये में कालाबाजारी करते हुए बेची जा रही है. इसकी सूचना स्थानीय थाना को दी गई और मौके पर स्थानीय थाना की पुलिस ने किसानों को समझाकर खाद वितरण बिस्कोमान में कराया. जिसमें बहुत सारे किसान बिना खाद लिए वापस चले गए.

