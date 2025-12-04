ETV Bharat / state

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली में 8.78 लाख लोगों की हुई स्क्रीनिंग, जल्द टीबी मुक्त होगी देश की राजधानी

जल्द टीबी मुक्त होगी देश की राजधानी दिल्ली ( ETV Bharat )