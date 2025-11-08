ETV Bharat / state

स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह बोले- 'दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं, लोगों को कन्फ्यूज कर रही AAP'

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने AAP पर साधा निशाना
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने AAP पर साधा निशाना
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 8, 2025 at 9:29 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी क्रम में शनिवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मेडिकल डायरेक्टर्स एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, सुलभ एवं जनहितकारी बनाने के लिए विस्तृत चर्चा हुई. बैठक में जन-स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अस्पतालों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार तथा मरीजों को गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें सरकार इसी संकल्प के साथ लगातार काम कर रही है.

दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयों की कमी नहीं- स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा; ''मैं दिल्ली की जनता को सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लोग जनता को कन्फ्यूज करते हैं. हमारे यहां दवाओं की कोई कमी नहीं है. सरकार अस्पतालों में किसी चीज की कमी नहीं होने दे रही है. अस्पतालों में सभी तरह की दवाईयां उपलब्ध हैं.''

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा; ''कुछ अस्पतालों में दो चार दवाई कम हो गई थी जिनको आम आदमी पार्टी के नेताओं ने मुद्दा बनाया आज मैंने सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की मीटिंग बुलाई थी. मीटिंग में पूरे रिकॉर्ड के साथ इन लोगों को बुलाया. किसी अस्पताल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है. जिन दवाइयों की कमी थी उसको दूर कर दिया गया है. सभी अस्पतालों में मरीजों को दवाई मिल रही है. सारे मरीज व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं.''

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मेडिकल डायरेक्टर्स एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की
स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, मेडिकल डायरेक्टर्स एवं मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक की

स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी लोगों को कन्फ्यूज कर रही है उनसे सावधान रहने की जरूरत है. सभी अस्पतालों में दवाई मिल रही है यह बात आम आदमी पार्टी के लोगों को हजम नहीं हो रही है. इसलिए झूठ फैलाने में लगे हुए हैं. बता दें कि हाल ही में आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज और विधायक कुलदीप कुमार ने दिल्ली के कई सरकारी अस्पतालों में जाकर दवाई की कमी को लेकर मरीजों से बात की थी और रेखा गुप्ता सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताया था.

