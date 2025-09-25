ETV Bharat / state

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सेवा पखवाड़ा' के तहत स्पेशल कैट्स एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी

दिल्ली सचिवालय में एक कार्यक्रम के तहत सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कैट्स एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया

Etv Bharat
CM रेखा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 25, 2025 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: 'सेवा पखवाड़ा' के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष कैट्स एम्बुलेंस की सौगात दी. सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई नई सेवाएं प्रदान की हैं.

सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत आज हमने दिल्ली के लोगों को 11 कैट्स एम्बुलेंस समर्पित की हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों से सुसज्जित हैं और दिल्ली के लोगों को लाभान्वित करेंगी-सीएम रेखा गुप्ता

दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अक्टूबर तक हम इसमें 53 एम्बुलेंस जोड़ देंगे. टीबी को पूरे देश से मिटाना है, प्रधानमंत्री के इस मिशन के लिए हमने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को विभिन्न मशीनें प्रदान की हैं. हमने एक और बड़ा काम किया है. दिल्ली सरकार ने आज से अपना ऑनलाइन अंगदान पोर्टल भी लॉन्च किया है.

दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए अत्यधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस एंबुलेंस को सड़कों पर उतारा गया है.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज हमारे लिए यह बड़ी खुशी की बात है कि हम दिल्ली वासियों को अच्छी सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं और यह एंबुलेंस लोगों को काफी फायदा देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि हम एक अंग डोनेशन पोर्टल का शुभारंभ आज कर रहे हैं. इससे पहले दिल्ली वासियों को अंग डोनेट करने के लिए केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता था लेकिन अब यह सुविधा दिल्ली सरकार भी दे रही है.

ये भी पढ़ें- महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्थापित होंगे 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेखा सरकार का बड़ा फैसला

ये भी पढ़ें- DUSU चुनाव में जीते ABVP छात्र नेताओं से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, साझा किए पुराने संघर्ष और प्रेरणादायी अनुभव

For All Latest Updates

TAGGED:

CATS AMBULANCE IN DELHICM REKHA GUPTA FLAG OFF AMBULANCESPECIAL CATS AMBULANCESEVA PAKHWA IN DELHIDELHI CATS AMBULANCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोनिया को फिर आया गुस्सा, तीसरी बार PM मोदी को दिलाया याद, 'गहरी चुप्पी' पर उठाए सवाल

रोमांच के शौकीनों के लिए खुशखबरी, 27 सितंबर से ऋषिकेश में शुरू होगी राफ्टिंग

खामोश है लद्दाख: अब तक 5 मौतें, 50 हिरासत में, तनाव के बीच लेह में कर्फ्यू, उमर बोले अब तो आंखें खोले दिल्ली

अभिषेक शर्मा ने रचा इतिहास, गुरु युवराज का तोड़ा रिकॉर्ड, रोहित-कोहली की बराबरी कर बने एशिया के नए बादशाह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.