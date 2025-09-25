दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 'सेवा पखवाड़ा' के तहत स्पेशल कैट्स एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी
दिल्ली सचिवालय में एक कार्यक्रम के तहत सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कैट्स एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
Published : September 25, 2025 at 5:59 PM IST
नई दिल्ली: 'सेवा पखवाड़ा' के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष कैट्स एम्बुलेंस की सौगात दी. सीएम रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाई. सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लोगों को कई नई सेवाएं प्रदान की हैं.
सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इसके तहत आज हमने दिल्ली के लोगों को 11 कैट्स एम्बुलेंस समर्पित की हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों से सुसज्जित हैं और दिल्ली के लोगों को लाभान्वित करेंगी-सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि अक्टूबर तक हम इसमें 53 एम्बुलेंस जोड़ देंगे. टीबी को पूरे देश से मिटाना है, प्रधानमंत्री के इस मिशन के लिए हमने दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों को विभिन्न मशीनें प्रदान की हैं. हमने एक और बड़ा काम किया है. दिल्ली सरकार ने आज से अपना ऑनलाइन अंगदान पोर्टल भी लॉन्च किया है.
दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य मिले इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए अत्यधिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस एंबुलेंस को सड़कों पर उतारा गया है.
VIDEO | During a press conference, Delhi CM Rekha Gupta (@gupta_rekha) says, “It is a matter of great pride that today the Delhi government, through its Health Ministry, has provided new facilities to the people of Delhi. The Service Fortnight is currently ongoing, covering 75… pic.twitter.com/r9YL20LnFZ— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2025
ये भी पढ़ें- महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली में स्थापित होंगे 53 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेखा सरकार का बड़ा फैसला
ये भी पढ़ें- DUSU चुनाव में जीते ABVP छात्र नेताओं से मिलीं सीएम रेखा गुप्ता, साझा किए पुराने संघर्ष और प्रेरणादायी अनुभव