दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोज बदली जाएगी बेडशीट, दिन के हिसाब से तय होगा रंग, जानिए वजह
दिल्ली के अस्पतालों में सप्ताह के सातों दिन सात रंग की बिछाई जाएगी बेडशीट.
Published : November 19, 2025 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती के दौरान बेडशीट साफ सुथरा बिछाई गई है या नहीं, अब एक झटके में पता कर सकेंगे. सभी सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को अच्छा महसूस कराकर मनोवैज्ञानिक तौर पर मजबूत करने के मकसद से दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था लागू किया है. 'कायाकल्प' पहल के तहत दिल्ली सरकार ने यह पहल दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों के लिए पहली बार शुरू की है.
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस संबंध में कहा कि अस्पताल 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस व्यवस्था के तहत हफ्ते के प्रत्येक दिन अलग-अलग कलर की बेडशीट बिछाने का नियम तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. सभी सरकारी अस्पतालों को सप्ताह के प्रत्येक दिन अलग-अलग रंग की बेडशीट का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं.
सातों दिन सात रंग की बेडशीट: 'कलर कोडिंग' बेडशीट व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सोमवार को सफेद रंग, मंगलवार को गुलाबी, बुधवार को ग्रीन, गुरुवार को बैंगनी, शुक्रवार को नीला, शनिवार को हल्का ग्रे और रविवार के दिन पीच कलर के बेडशीट बिछाए जाएंगे.
अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेडशीट उपलब्ध: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, 'कलर कोडिंग' क्लीनलिनेस व्यवस्था न सिर्फ लिनेन प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने का काम करेगी, बल्कि रोजाना साफ-सुथरी और स्वच्छ बेडशीट बदलने से अस्पतालों में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन का खतरा भी कम होगा. इसके साथ अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को स्वच्छता के साथ साफ तौर पर बदलाव दिखाई देगा.
''हमारी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में अलग-अलग कलर के स्टॉक के साथ पर्याप्त मात्रा में बेडशीट उपलब्ध करवाई है, ताकि हफ्ते के सातों दिन के तय रंगों के हिसाब से बेडशीट चेंज सुनिश्चित हो सके. नई लिनेन सेट्स की खरीदी के समय बेडशीट की गुणवत्ता के साथ एकरूपता का भी विशेष ध्यान रखा गया है. दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे सातों कलर कोडिंग बेडशीट व्यवस्था का नियमित रोटेशन प्रोटोकॉल के तहत इस्तेमाल करें.'' -डॉक्टर पंकज सिंह, स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली
केंद्र की कायाकल्प कार्यक्रम के तहत तय मानक
स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक, 'केंद्र सरकार की ‘कायाकल्प’ कार्यक्रम की गाइड बुक में दिए गए तय मानक और सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें स्वास्थ्य संस्थानों में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन की रोकथाम के लिए उचित लिनेन प्रबंधन प्रणाली के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है. गाइड बुक में साफ तौर पर गंदे और संक्रमित लिनेन की अलग से हैंडलिंग, उनके अलग से ट्रांसपोर्टेशन करने के साथ गर्म पानी और डिटर्जेंट से धुलाई करने जैसे कई प्रोटोकॉल को अनिवार्य किया गया है. कलर-कोडिंग व्यवस्था इन सभी प्रक्रियाओं के पालन को बेहद सरल बनाएगी और अस्पताल के स्टाफ को बेडशीट रोटेशन को बेहतर ढंग से प्रबंधन करने में सहायता प्रदान करेगी, ताकि अस्पतालों में स्वच्छता के उच्च मानक कायम रह सकेंगे.''
बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ‘कायाकल्प’ कार्यक्रम के पहल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, हाइजीन को बढ़ावा देने के साथ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंफेक्शन दर में गिरावट लाना है. केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान का विस्तार होने के नाते यह पहल उन सरकारी अस्पतालों को प्रोत्साहित करता है, जो उच्चतम स्वच्छता मानकों को हमेशा कायम रखने के साथ निरंतर मूल्यांकन प्रक्रिया में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं.
