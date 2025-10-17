ETV Bharat / state

कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध, आदिवासियों ने हुंकार महारैली निकालकर दिखाई ताकत

रांचीः कुड़मी समाज ने एसटी का दर्जा देने की मांग की है. 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन के जवाब में आदिवासी संगठनों ने उनकी मांग के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया है. 17 अक्टूबर को आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया. इसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग शामिल हुए. रांची की सड़क पर आदिवासी संगठनों ने पैदल मार्च भी निकाला. इसमें महिलाओं ने बढ़कर भागीदारी की.

आदिवासी संगठनों का पैदल मार्च

रांची के अरगोड़ा चौक के बाद आदिवासी संगठनों में पैदल मार्च का नजारा देखते बन रहा था. कुड़मी समाज की मांग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आदिवासी समाज के लोग प्रभात तारा मैदान की ओर कूच कर रहे थे. इस रैली में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए. आंदोलनकारियों ने हाथों में जय सरना और कुड़मी मांग के विरोध वाली तख्तियां ले रखी थी.

रांची में कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध (Etv Bharat)

स्कूली बसें भी ट्रैफिक जाम में फंसी रहीं

काफी देर तक चले पैदल मार्च की वजह से अरगोड़ा बाईपास रोड पर ट्रैफिक जाम लगा रहा. जिसमें स्कूली बसें भी फंसी रहीं. हालांकि ट्रैफिक पुलिस जाम खत्म कराने को लेकर तत्पर दिखी. इससे पहले दर्जनों ऑटो और बसों में सवार होकर आदिवासी समाज के लोग प्रभात तारा मैदान की ओर जाते दिखे.