आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली, कुड़मियों के खिलाफ बोला हमला!

खूंटीः जिला में पहली बार कचहरी मैदान में आदिवासियों का जुटान हुआ. आदिवासी संगठनों ने "आदिवासी उलगुलान जन आक्रोश महारैली" का आयोजन किया.

जिसमें कुड़मी समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया. आदिवासी संगठनों का कहना है कि कुड़मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने से आदिवासियों के अधिकारों पर डाका पड़ जाएगा. जिससे वे आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से और भी पिछड़ जाएंगे.

आदिवासी नेताओं के बयान (ETV Bharat)

इस महारैली में शामिल लोगों ने कुड़मी समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. आदिवासी नेताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर वे कुड़मियों को आदिवासी बनने नहीं देंगे. आदिवासी संगठनों ने एकजुट होकर कहा कि वे अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेंगे और कुड़मियों की मंशा को कभी सफल नहीं होने देंगे.

आदिवासी संगठन के नेताओं ने कहा कि आदिवासी समाज से कुड़मियों का समाज बिल्कुल अलग है. कुड़मियों को आदिवासी का दर्जा मिलेगा तो ये लोग मूल आदिवासियों को धक्के मारकर बाहर कर देंगे. कोई भी तथाकथित कुड़मी नेता अपना माइलेज लेने के लिए कुड़मी को आदिवासी का दर्जा दिलाने की बात करे तो आदिवासी उसका मुंहतोड़ जवाब दे सके.