धनबाद में आदिवासी आक्रोश रैली, कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध

धनबाद में कुड़मी समाज की मांग के विरोध में आदिवासी समाज ने आक्रोश महारैली निकाली.

Tribal Protest in Dhanbad
आदिवासी आक्रोश रैली (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
धनबाद: जिले में आदिवासी समाज की ओर से आक्रोश महारैली निकाली गई. गोल्फ ग्राउंड से निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए. रैली के दौरान लोगों के हाथ में बैनर, पोस्टर और पारंपरिक हथियार भी साथ थे. आदिवासी समाज झारखंड में कुड़मी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिए जाने की मांग कर रहा है.

सबसे पहले आदिवासी समाज के हजारों लोग गोल्फ ग्राउंड में एकत्रित हुए और उपायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला. सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं इसमें शामिल हुए. धनबाद के आसपास के जिलों के आदिवासी भी रैली में शामिल हुए.

आदिवासी नेता का बयान (Etv Bharat)

आदिवासी समाज के नेता रतिलाल टुडू ने कहा कि कुड़मी जाति के लोग शुरू से ही समृद्ध रहे हैं, जबकि आदिवासी समाज के लोग शुरू से उपेक्षा का दंश झेलते आ रहे हैं. उनके विकास के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है. इसलिए, कुड़मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना उनके अधिकारों का हनन होगा. आदिवासी समाज को एक बार फिर उपेक्षा का दंश झेलना पड़ेगा. हमारे समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण चीजें आवश्यक हैं.

गौरतलब है कि कुड़मी जाति लगातार अनुसूचित जनजाति का दर्जा या आदिवासी जाति में शामिल किए जाने की मांग कर रही है. वे इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, जिसका आदिवासी समुदाय विरोध कर रहा है. इस रैली में आदिवासी समुदाय के सदस्यों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और तीर्थ धनुष जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ नारे लगाते हुए रैली निकाली. वे मुख्य रूप से तीर-धनुष लिए हुए दिखाई दिए.

TAGGED:

TRIBAL PROTEST IN DHANBADKUDMI DEMAND FOR ST STATUSKUDMI PROTEST IN DHANBADधनबाद में आदिवासी आक्रोश रैलीTRIBAL PROTEST

