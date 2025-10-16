झारखंड में कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध, शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में हुंकार भरेंगे आदिवासी संगठन
झराखंड में कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग के खिलाफ आदिवासी समाज एकजुट पुरजोर विरोध कर रहा है.
Published : October 16, 2025 at 7:00 PM IST
रांची: कुड़मी समाज लगातार खुद को एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है. इसके विरोध में आदिवासियों के अलग-अलग संगठन आए दिन आंदोलन कर रहे हैं. इसी कड़ी में आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले शुक्रवार को रांची में आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है. इसे आदिवासी हुंकार महारैली नाम दिया गया है.
इस मौके पर आदिवासी संगठनों से जुड़े नेताओं ने हर समाज से सहयोग की अपील की है. इसके साथ ही झारखंड के सभी जिलों से आदिवासियों के जुड़ने का दावा किया है. आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा ने धुमकुड़िया भवन में प्रेस कॉंफ्रेंस कर आंदोलन की जानकारी साझा की.
कुड़मी समाज के लोग आदिवासियों की पहचान को छीनने की कोशिश कर रहे हैं. जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कुड़मी समाज अब आदिवासियों को मिले संवैधानिक अधिकार और आरक्षण में हकमारी करना चाहता है. इसलिए आदिवासी समाज के लोग एकजुट होकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे: लक्ष्मी नारायण मुंडा, आदिवासी नेता
सभी जगहों से जुटेंगे आदिवासी लोग
उन्होंने आगे दावा किया कि प्रभात तारा मैदान में सभी जिलों से आदिवासी समाज के सभी वर्ग के लोग जुटेंगे. कहा कि आदिवासी हित की रक्षा के लिए सभी समाज का समर्थन अपेक्षित है.
लगातार आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी
बता दें कि पिछले रविवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के बैनर तले आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए थे. इस दिन आदिवासी नेताओं ने चेताया था कि अगर कुड़मी समाज के एसटी का दर्जा देने की कोशिश हुई तो झारखंड में बड़ा आंदोलन होगा. वैसे कुड़मी समाज के लोग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद के एसटी होने के दावे को अलग-अलग तरीके से पेश कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें- धनबाद में आदिवासी आक्रोश रैली, कुड़मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग का विरोध
कुड़मी को आदिवासी मे शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी संगठन ने निकाली विशाल रैली
बोकारो में आदिवासी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, डीसी को ज्ञापन सौंपकर कर डाली ये मांग