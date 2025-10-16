ETV Bharat / state

झारखंड में कुड़मियों को एसटी का दर्जा देने की मांग का विरोध, शुक्रवार को प्रभात तारा मैदान में हुंकार भरेंगे आदिवासी संगठन

जानकारी देते आदिवासी नेता ( Etv Bharat )