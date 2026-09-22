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बिहार रेल रूट पर बड़ा ब्लॉक, 4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट.. देखें पूरी लिस्ट

समस्तीपुर: राजेंद्र रेल पुल पर होने वाले प्री-नॉन इंटरलॉकिंग (प्री-एनआई) और नॉन इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण 20 सितंबर से 04 अक्टूबर 2026 तक समस्तीपुर रेल मंडल की बड़ी संख्या में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. करीब 14 दिनों तक चलने वाले इस कार्य के दौरान कई ट्रेनें रद्द, कुछ परिवर्तित मार्ग से और कुछ आंशिक रूप से समाप्त की जाएंगी.

कार्य का उद्देश्य और क्षेत्र

समस्तीपुर रेल डिवीजन के जनसंपर्क अधिकारी आर.के. सिंह के अनुसार नए राजेंद्र रेल पुल को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए राजेंद्र पुल, ऊपरी हाथीदह जंक्शन, टाल, रामपुर डुमरा और दिनकर ग्राम सिमरिया क्षेत्र में प्री-एनआई एवं एनआई कार्य किया जा रहा है. इस अवधि में विभिन्न तिथियों पर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है.

"इस प्री NI व NI कार्य के दौरान यात्रियों से अपील है कि उपरोक्त अवधि में यात्रा करने से पहले अपनी संबंधित ट्रेन की यात्रा की तिथि, परिचालन स्थिति, परिवर्तित मार्ग एवं ठहराव की नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें. मार्ग परिवर्तन के कारण कुछ निर्धारित स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव में भी परिवर्तन हो सकता है."-आर.के.सिंह, जनसंपर्क अधिकारी, समस्तीपुर रेल डिवीजन

4 अक्टूबर तक सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल और डायवर्ट (ETV Bharat)

जयनगर से संबंधित रद्द ट्रेनें

जयनगर मार्ग की प्रमुख ट्रेनों में 13031 हावड़ा-जयनगर एक्सप्रेस 20 सितंबर से 03 अक्टूबर तक तथा 13032 जयनगर-हावड़ा एक्सप्रेस 21 सितंबर से 04 अक्टूबर तक रद्द रहेगी. 13135 कोलकाता-जयनगर एक्सप्रेस 26 सितंबर व 03 अक्टूबर को तथा 13136 जयनगर-कोलकाता एक्सप्रेस 27 सितंबर व 04 अक्टूबर को नहीं चलेगी. 13185 सियालदह-जयनगर और 18419-18420 पुरी-जयनगर एक्सप्रेस भी निर्धारित तिथियों में रद्द की गई हैं.

सीतामढ़ी और रक्सौल मार्ग की रद्द ट्रेनें

सीतामढ़ी से जुड़ी 13155 कोलकाता-सीतामढ़ी एक्सप्रेस 24, 27 सितंबर व 01 अक्टूबर को तथा 13156 सीतामढ़ी-कोलकाता 28 सितंबर व 02 अक्टूबर को रद्द रहेगी. 13165 और 13166 भी प्रभावित हैं. रक्सौल मार्ग पर 13043 हावड़ा-रक्सौल 25, 30 सितंबर व 02 अक्टूबर को तथा 13044 रक्सौल-हावड़ा 26 सितंबर, 01 व 03 अक्टूबर को रद्द की गई है.

मुजफ्फरपुर और अन्य प्रमुख एक्सप्रेस रद्द

कोलकाता-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस 13157 29 सितंबर को तथा 13158 30 सितंबर को नहीं चलेगी. इसके अलावा 18182 टाटानगर-थावे एक्सप्रेस 01, 03 व 04 अक्टूबर को तथा 18629-18630 रांची-गोरखपुर एक्सप्रेस जोड़ी 25-26 सितंबर व 02-03 अक्टूबर को रद्द रहेगी.

समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-पाटलिपुत्र मार्ग से परिवर्तित ट्रेनें