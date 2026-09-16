ETV Bharat / bharat

दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पर चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, प्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

त्योहारों पर घर जाने वालों को रेलवे की बड़ी सौगात, देश भर में चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 5:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के सीजन में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत की एक बड़ी घोषणा की है. रेलवे ने देश भर के व्यस्त रूटों पर 800 से अधिक स्पेशल ट्रेन फेरे चलाने का फैसला किया है. इस विशेष कदम से वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को 57,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे त्योहारों के सफर में कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा.

यह विशेष अभियान नवंबर 2026 तक जारी रहेगा. इसका सीधा फायदा उन लाखों प्रवासी कामगारों और परिवारों को मिलेगा जो गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा और कुंभाभिषेकम जैसे बड़े त्योहारों पर अपने पैतृक घर लौटते हैं.

किस जोन को मिलीं कितनी स्पेशल ट्रेनें? जानिए पूरा शेड्यूल
त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जोन के हिसाब से ट्रेनों का आवंटन किया है. शुरुआती चरण में 386 गणपति स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारी गई हैं, जो 25 सितंबर तक चलेंगी

  • सेंट्रल रेलवे (मध्य रेलवे): मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से सबसे ज्यादा भीड़ को देखते हुए रिकॉर्ड 258 विशेष फेरे चलाए जा रहे हैं.
  • वेस्टर्न रेलवे (पश्चिम रेलवे): यात्रियों की सुविधा के लिए 64 स्पेशल फेरे अलॉट किए गए हैं.
  • कोंकण रेलवे: गोवा और तटीय कर्नाटक-केरल रूट के लिए 58 विशेष फेरे संचालित हो रहे हैं.
  • साउथ सेंट्रल रेलवे: इस रूट पर नियमित ट्रेनों के अलावा 6 विशेष फेरे जोड़े गए हैं.

इसके साथ ही, उत्तर मध्य रेलवे (NCR) और उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) भी अतिरिक्त ट्रेनें चला रहे हैं. हालांकि, परिचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्व रेलवे नेटवर्क के कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में आंशिक बदलाव किया गया है. वहीं, दक्षिण रेलवे ने 17 सितंबर को होने वाले 'कुंभाभिषेकम' उत्सव के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.

स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के 'बुलेटप्रूफ' इंतजाम
रेलवे स्टेशनों पर भगदड़ जैसी अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने एक व्यापक सुरक्षा चक्र तैयार किया है:

  • कंट्रोल बैच बोर्डिंग: पीक ऑवर्स के दौरान यात्रियों को सीधे प्लेटफॉर्म पर नहीं भेजा जाएगा. उन्हें स्टेशनों पर बने विशेष 'होल्डिंग एरिया' (प्रतीक्षा क्षेत्रों) में रोका जाएगा और प्लेटफॉर्म की क्षमता के अनुसार छोटे-छोटे ग्रुप्स में ट्रेन तक ले जाया जाएगा.
  • 24x7 वॉर रूम मॉनिटरिंग: सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए आरपीएफ (RPF) और जीआरपी (GRP) के जवानों को चप्पे-चप्पे पर तैनात किया गया है. संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड सीधे केंद्रीय 'वॉर रूम' को भेजी जा रही है. सामान की सघन चेकिंग के लिए आधुनिक स्कैनर लगाए गए हैं.

दिल्ली के 4 बड़े स्टेशनों पर 'डिजिटल लॉकर' की नई सौगात
दिल्ली से सफर करने वाले पर्यटकों और भारी सामान वाले यात्रियों के लिए उत्तर रेलवे ने 24 घंटे चालू रहने वाली ओटीपी आधारित डिजिटल लॉकर सेवा शुरू की है. यह अत्याधुनिक सुविधा नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर लाइव हो चुकी है.

  • सामान जमा करने का आसान तरीका: यात्री को स्क्रीन पर 'Start' दबाकर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा. मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद सामान के आकार और समय के अनुसार डिजिटल भुगतान करना होगा. पेमेंट सफल होते ही लॉकर खुल जाएगा, जिसमें सामान सुरक्षित रखकर गेट बंद किया जा सकता है.
  • सामान वापस निकालने का तरीका: लॉकर के पास जाकर 'Start' दबाएं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और ओटीपी दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे 'Release' बटन को दबाते ही लॉकर अनलॉक हो जाएगा.

यात्रियों के लिए रेलवे की जरूरी एडवाइजरी
सुरक्षा जांच और नए भीड़ नियंत्रण नियमों को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेन के निर्धारित समय से काफी पहले स्टेशन पहुंचें. आखिरी मिनटों में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए समय से पहुंचना बेहद जरूरी है.

आंकड़ों के मुताबिक, भारतीय रेलवे ने पिछले तीन वर्षों में स्पेशल ट्रेनों के संचालन में भारी बढ़ोतरी की है. साल 2023-24 में जहां 40,500 विशेष फेरे चले थे, वहीं 2024-25 में यह संख्या 85,400 और 2025-26 में लगभग 80,500 रही.

यह भी पढ़ें- ये भी पढ़ें: Explained : पिछले 10 सालों में कितना बदला पेमेंट सिस्टम, कब तक फ्री में चलता रहेगा यूपीआई ?

TAGGED:

दिवाली छठ स्पेशल ट्रेन
त्योहार स्पेशल ट्रेनें 2026
दिवाली छठ स्पेशल ट्रेन 2026
IRCTC स्पेशल ट्रेन बुकिंग
FESTIVE SPECIAL TRAINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.