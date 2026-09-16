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दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पर चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, प्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

नई दिल्ली: आगामी त्योहारों के सीजन में घर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने राहत की एक बड़ी घोषणा की है. रेलवे ने देश भर के व्यस्त रूटों पर 800 से अधिक स्पेशल ट्रेन फेरे चलाने का फैसला किया है. इस विशेष कदम से वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों को 57,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे त्योहारों के सफर में कंफर्म टिकट मिलना आसान हो जाएगा.

यह विशेष अभियान नवंबर 2026 तक जारी रहेगा. इसका सीधा फायदा उन लाखों प्रवासी कामगारों और परिवारों को मिलेगा जो गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पूजा और कुंभाभिषेकम जैसे बड़े त्योहारों पर अपने पैतृक घर लौटते हैं.

किस जोन को मिलीं कितनी स्पेशल ट्रेनें? जानिए पूरा शेड्यूल

त्योहारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने जोन के हिसाब से ट्रेनों का आवंटन किया है. शुरुआती चरण में 386 गणपति स्पेशल ट्रेनें पटरी पर उतारी गई हैं, जो 25 सितंबर तक चलेंगी

सेंट्रल रेलवे (मध्य रेलवे): मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से सबसे ज्यादा भीड़ को देखते हुए रिकॉर्ड 258 विशेष फेरे चलाए जा रहे हैं.

मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से सबसे ज्यादा भीड़ को देखते हुए रिकॉर्ड 258 विशेष फेरे चलाए जा रहे हैं. वेस्टर्न रेलवे (पश्चिम रेलवे): यात्रियों की सुविधा के लिए 64 स्पेशल फेरे अलॉट किए गए हैं.

यात्रियों की सुविधा के लिए 64 स्पेशल फेरे अलॉट किए गए हैं. कोंकण रेलवे: गोवा और तटीय कर्नाटक-केरल रूट के लिए 58 विशेष फेरे संचालित हो रहे हैं.

गोवा और तटीय कर्नाटक-केरल रूट के लिए 58 विशेष फेरे संचालित हो रहे हैं. साउथ सेंट्रल रेलवे: इस रूट पर नियमित ट्रेनों के अलावा 6 विशेष फेरे जोड़े गए हैं.

इसके साथ ही, उत्तर मध्य रेलवे (NCR) और उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) भी अतिरिक्त ट्रेनें चला रहे हैं. हालांकि, परिचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए पूर्व रेलवे नेटवर्क के कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों के रुकने के समय में आंशिक बदलाव किया गया है. वहीं, दक्षिण रेलवे ने 17 सितंबर को होने वाले 'कुंभाभिषेकम' उत्सव के लिए 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है.