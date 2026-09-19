ETV Bharat / state

सीमांचल को विशेष लाभ, 4 अक्टूबर से चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें समय और ठहराव

आगामी त्यौहार के मद्देनजर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने किशनगंज सहित सीमांचल के लिए 4 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रैन का ऐलान किया है. रिपोर्ट-आशीष सिन्हा

NJP Gomtinagar Festival Special
न्यू जलपाईगुड़ी गोमतीनगर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 19, 2026 at 10:09 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

किशनगंज: त्योहारों के मौसम में भीड़ से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने न्यू जलपाईगुड़ी से गोमतीनगर के बीच विशेष फेस्टिवल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. जिससे किशनगंज सहित सीमांचल के यात्रियों को लाभ मिलने वाला है. यह ट्रेन अयोध्या धाम होकर गुजरेगी, जिससे श्रद्धालुओं के लिए रामलला के दर्शन और लखनऊ तक यात्रा आसान होगी.

ठाकुरगंज स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित

किशनगंज जिले के ठाकुरगंज स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल है. शारदीय नवरात्र, दीपावली और छठ के दौरान परदेस से घर लौटने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत है. ट्रेन 4 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी और दोनों ओर से 9-9 फेरे लगाएगी.

NJP Gomtinagar Festival Special
अररिया, पूर्णिया और कटिहार को भी लाभ (ETV Bharat)

ट्रेन संख्या 05742 का समय-सारिणी

ट्रेन संख्या 05742 (न्यू जलपाईगुड़ी से गोमतीनगर) का परिचालन 4 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार को होगा. यह ट्रेन सुबह 10:30 बजे ठाकुरगंज पहुंचेगी और दो मिनट के ठहराव के बाद 10:32 बजे आगे रवाना होगी.

वापसी ट्रेन 05741 का शेड्यूल

ट्रेन संख्या 05741 (गोमतीनगर से न्यू जलपाईगुड़ी) 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार को चलेगी. यह दोपहर 1:10 बजे ठाकुरगंज पहुंचेगी और 1:12 बजे न्यू जलपाईगुड़ी की दिशा में प्रस्थान करेगी.

NJP Gomtinagar Festival Special
ठाकुरगंज स्टेशन पर ठहराव सुनिश्चित (ETV Bharat)

अररिया, पूर्णिया और कटिहार को भी लाभ

यह विशेष ट्रेन सेवा सीमांचल क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ देगी। न्यू जलपाईगुड़ी से चलने के बाद ट्रेन पूर्वाह्न 11:55 बजे अररिया कोर्ट, दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया जंक्शन और 1:50 बजे कटिहार जंक्शन पहुंचेगी.

अयोध्या धाम होकर सुगम यात्रा

ट्रेन सिलीगुड़ी, ठाकुरगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, नवगछिया, मानसी, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, छपरा, सीवान और गोरखपुर होते हुए अयोध्या धाम तथा बाराबंकी से गोमतीनगर पहुंचेगी. इससे पूर्वोत्तर बिहार के श्रद्धालुओं के लिए रामलला दर्शन बेहद सुलभ हो जाएगा.

NJP Gomtinagar Festival Special
4 अक्टूबर से फेस्टिवल स्पेशल ट्रैन (ETV Bharat)

22 कोच और दोनों ओर 9-9 फेरे

रेलवे प्रशासन के अनुसार इस ट्रेन में कुल 22 कोच लगाए जाएंगे, जिसमें वातानुकूलित, स्लीपर और जनरल श्रेणियां शामिल होंगी. दोनों दिशाओं में यह 9-9 फेरे लगाएगी, जिससे ठाकुरगंज और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों के यात्रियों को न्यू जलपाईगुड़ी या किशनगंज जाने की मजबूरी नहीं रहेगी.

स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल

इस फैसले से इलाके के लोगों में खुशी देखी जा रही है. स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता अंजुल मोदी ने कहा कि "त्योहारों में प्रदेश में रह रहे परिजनों की परेशानी देखकर दुखी रहता था, अब रेलवे के फैसले से हम सभी काफी खुश हैं."

ये भी पढ़ें-

दिवाली, छठ और दुर्गा पूजा पर चलेंगी 800 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, प्रवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

सावन में चंपारण के लोगों को बड़ा तोहफा, मधुपुर-नरकटियागंज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

TAGGED:

KISHANGANJ
SPECIAL TRAIN
किशनगंज
न्यू जलपाईगुड़ी गोमतीनगर
NJP GOMTINAGAR FESTIVAL SPECIAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.