कोलकाता की दुर्गा पूजा का सफर हुआ आसान, समस्तीपुर रेल मंडल ने शुरू की 'मेला स्पेशल', देखें शेड्यूल
बिहार के यात्रियों के लिए दुर्गा पूजा में कोलकाता जाना आसान हो गया है. समस्तीपुर रेल डिवीजन ने मेला स्पेशल ट्रेन शुरू किया. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : September 20, 2026 at 2:35 PM IST
समस्तीपुर: दीपावली और छठ महापर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल डिवीजन ने सियालदह और सीतामढ़ी के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. इससे मिथिलांचल समेत अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी. डिवीजन के मीडिया विभाग ने इस जानकारी को एक्स पोस्ट पर साझा किया है.
सियालदह-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन का टाइम टेबल जारी
गाड़ी संख्या 03133 सियालदह–सीतामढ़ी पूजा विशेष ट्रेन 16 अक्टूबर 2026 से 27 नवंबर 2026 के बीच प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होगी और कुल 7 ट्रिप लगाएगी. यह ट्रेन सियालदह से रात 11:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन दोपहर 3:30 बजे सीतामढ़ी पहुंचेगी.
वापसी की ट्रेन भी साप्ताहिक आधार पर चलेगी
वापसी में गाड़ी संख्या 03134 सीतामढ़ी–सियालदह पूजा विशेष ट्रेन 17 अक्टूबर 2026 से 28 नवंबर 2026 तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी और यह भी 7 फेरे लगाएगी. यह ट्रेन सीतामढ़ी से शाम 5:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 12:25 बजे सियालदह पहुंचेगी.
ट्रेन का विस्तृत रूट और स्टॉपेज
यह ट्रेन सियालदह से चलकर नैहाटी जंक्शन, बंदेल, बर्द्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल जंक्शन, चितरंजन, मधुपुर जंक्शन, जसीडीह जंक्शन, झाझा, किउल जंक्शन, बरौनी जंक्शन, दलसिंहसराय, समस्तीपुर जंक्शन, दरभंगा जंक्शन, कमतौल और जनकपुर रोड होते हुए सीतामढ़ी तक जाएगी.
यात्रियों के लिए आरामदायक सुविधाएं
यात्रियों की आरामदायक और सुगम यात्रा के लिए इस स्पेशल ट्रेन में सामान्य श्रेणी, स्लीपर श्रेणी एवं वातानुकूलित कोचों की व्यवस्था रहेगी. त्योहारों के मौसम में बंगाल से बिहार आने वाली नियमित ट्रेनों में लंबी प्रतीक्षा सूची को देखते हुए इस पूजा स्पेशल ट्रेन से यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
श्रद्धालुओं और यात्रियों को मिलेगी बड़ी सहूलियत
इस ट्रेन के परिचालन से पश्चिम बंगाल से उत्तर बिहार आने-जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी. समस्तीपुर रेल डिवीजन का यह कदम दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के दौरान यात्रा को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
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