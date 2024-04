लोकसभा चुनाव को लेकर क्या बोली पलटन बाजार देहरादून की जनता, जानें पब्लिक का मूड - lok sabha election 2024

Reaction of the public of Dehradun Paltan Bazaar regarding Lok Sabha election 2024 उत्तराखंड में पांच लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. मतदान से पहले ईटीवी भारत जनता की नब्ज टटोल रहा है. हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य में चुनाव को लेकर क्या माहौल है. वोटर क्या कुछ सोच रहा है. इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने रुख किया उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पलटन बाजार का. पलटन बाजार राजधानी देहरादून की वह जगह है, जहां पर न केवल देहरादून बल्कि पहाड़ों से लोग कामकाज रोजगार और खरीदारी करने के लिए आते हैं. वैसे तो यह क्षेत्र टिहरी लोकसभा में आता है, लेकिन यहां पर हर तरीके का वोटर आपको मिल जाएगा. हमने जनता से पूछा आखिरकार मौजूदा सरकार से कितने संतुष्ट हैं. आपके क्षेत्र में सांसद ने कितना काम किया. आपके क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है. रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार, राम मंदिर और उत्तराखंड में पलायन जैसे मुद्दों को लेकर हमने जनता की राय जाननी चाही. क्या सोचती है राजधानी देहरादून की जनता इन चुनावों को लेकर चलिए हम आपको बताते हैं.