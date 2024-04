उत्तराखंड के श्रीनगर में जब सांपों ने रोक दिया ट्रैफिक, देखें वीडियो - srinagar snake fight

Two snakes fight on the road in Srinagar उत्तराखंड के श्रीनगर में रविवार देर रात एक अजीब सी घटना हुई. यहां डांग को जाने वाली सड़क पर दो सांप आपस लड़ाई करने लगे. एकाएक सांपों को लड़ता हुआ देख वहां पर ट्रैफिक रुक गया. सभी आने जाने वाले लोग सांपों की इस लड़ाई को देखने लगे. इस दौरान कोई उन्हें नाग नागिन बताने लगा तो कोई उन्हें इच्छा धारी नाग, मणि धारी नाग बताने लगा. तभी वहां से गुजर रहे शख्स ने सापों की लड़ाई का वीडियो बना दिया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वाइरल हो रहा है. दरअसल इन दिनों उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है. ऐसे में वन्य जीवों की जीवन पर खतरा मंडरा रहा है. वन्य जीव जंगलों से निकलकर बाहर आ रहे हैं. संभवत: ये सांप भी आग से बचने के लिए जंगल से बाहर निकल आए हों.

वैसे उत्तराखंड में सांप मानव जीवन के लिए खतरा भी बने हुए हैं. उत्तराखंड में पिछले तीन सालों में 85 लोगों की हुई मौत सांपों के काटने से हुई है. 369 लोग सांपों के काटने से घायल हुए हैं. साल 2021 में जहां सांपों के काटने से 30 लोगों की हुई थी मौत, जबकि 119 सांपों के काटने से अस्पताल पहुंचे थे. साल 2022 में सर्पदंश से 30 लोगों ने गंवाई जान और 113 लोग घायल हुए. साल 2023 में 25 लोगों को सांपों के जहर ने मौत की नींद सुला दिया और 137 को अस्पताल पहुंचाया था. पिथौरागढ़ जिले में सांपों के काटने के सबसे ज्यादा 90 मामले सामने आये थे. उत्तराखंड में तराई ईस्ट क्षेत्र में सांपों के काटने से सबसे ज्यादा 24 मौतें हुई हैं.