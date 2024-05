डोईवाला में नशेड़ी युवकों की मारपीट का वीडियो वायरल, युवक को पुल से उठाकर नीचे फेंका - youth thrown from the bridge

Video of youth fighting goes viral in Doiwala डोईवाला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पांच युवक लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये लोग किस बात को लेकर लड़ रहे हैं, इसका तो पता नहीं चल सका है, लेकिन लड़ाई जोरदार चल रही है. इसके बाद ये एक युवक को उठाकर पुल से कई मीटर नीचे फेंक देते हैं. युवक फिल्मी स्टाइल में पुल से नीचे गिरता दिखाई देता है. ये घटना डोईवाला के ऋषिकेश रोड पर स्थित सोंग नदी का पुराना पुल की है. स्थानीय लोगों ने युवक को डोईवाला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. पुलिस युवक को पुल से फेंकने वालों की तलाश कर रही है. बताया जा रहा है कि जिस युवक को अन्य युवकों ने पुल के नीचे फेंका था उसका नाम राजकुमार पुत्र दयाशंकर हाल निवास जीवन वाला है. राजकुमार मूल रूप से लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है. घायल होने पर युवक को स्थानीय लोगों ने डोईवाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया है. पुलिस युवकों पर शिकायत के बाद कार्रवाई करने की बात कर रही है. स्थानीय निवासी भारत भूषण और अमित कुमार ने बताया कि पुराने पुल पर असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं. पहले भी इस पुल पर असामाजिक तत्वों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया गया है. उन्होंने पुलिस से पुल के ऊपर घूम रहे संदिग्ध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोंग का पुराना पुल नशेड़ियों का अड्डा बन गया है.